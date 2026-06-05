Xamã e Sophie Charlotte são vistos de mãos dadas e confirmam volta de namoro

O cantor Xamã e a atriz Sophie Charlotte
confirmaram que voltaram a ser namorados. Eles foram vistos juntos, de
mãos dadas, Nessa quinta-feira (4), durante um passeio em um shopping da
zona sul do Rio de Janeiro.
Publicado em 05 de Junho de 2026 às 10:02
O cantor Xamã e a atriz Sophie Charlotte
confirmaram que voltaram a ser namorados. Eles foram vistos juntos, de
mãos dadas, Nessa quinta-feira (4), durante um passeio em um shopping da
zona sul do Rio de Janeiro.
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