Xamã e Sophie Charlotte são vistos de mãos dadas e confirmam volta de namoro

O cantor Xamã e a atriz Sophie Charlotte confirmaram que voltaram a ser namorados. Eles foram vistos juntos, de mãos dadas, Nessa quinta-feira (4), durante um passeio em um shopping da zona sul do Rio de Janeiro.





Nas fotos, Sophie aparece escolhendo um colar enquanto Xamã aguarda ao seu lado. Ao saírem do local, eles andaram sorridentes de mãos dadas e confirmaram o retorno do relacionamento.





Xamã e Sophie Charlotte namoram desde 2024, quando passaram a se relacionar nos bastidores da novela "Renascer", da Globo, onde contracenavam juntos.





Entre março e maio de 2025, eles também se separaram brevemente, mas voltaram após resolverem questões pessoais. O último término havia sido confirmado em fevereiro por ambos em entrevistas.





Sophie e Xamã trabalharam juntos novamente em "Três Graças" mais recentemente. Ela interpretou a protagonista Gerluce. Ele viveu o traficante-artista Bagdá.



