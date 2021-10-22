Sonhando com um bichinho? Veja 6 motivos para adotar um pet já adulto

RÁPIDA ADAPTAÇÃO

A médica veterinária chama atenção para o tamanho do animal, algo que influencia na hora da adoção. Os adultos já têm porte determinado e o tamanho do bichinho não será surpresa.

Animais adultos já estão com personalidade e temperamento definidos e, por serem mais previsíveis, podem ser direcionados a um lar que possua características semelhantes às suas. A família tem a opção de escolher conforme a rotina e os hábitos da residência.

Pets adultos são mais tranquilos e menos curiosos: não vão passar pela “infância e adolescência” mastigando roendo e destruindo objetos pela casa, sendo também menos propensos a acidentes.

Bichinhos adultos são mais independentes: não estranham ficar sozinhos, não necessitam de supervisão constante, não choram a noite. Já sabem onde fazer suas necessidades, não precisando ser constantemente educados e supervisionados.

São mais resistentes às doenças típicas de filhotes e muitas vezes já estão vacinados, vermífugos e até castrados no momento da adoção. Animais adultos também são mais atentos, percebendo a chegada e o comportamento das pessoas, sabem agir melhor com crianças, com pessoas de idade ou com visitas.