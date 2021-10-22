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Veterinária explica

Sonhando com um bichinho? Veja 6 motivos para adotar um pet já adulto

Comentarista do quadro Club Pet CBN, da CBN Vitória, a médica veterinária Tatiana Sacchi explica as vantagens de adotar um animalzinho adulto

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 18:52

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

22 out 2021 às 18:52
Adoção de pet
Adoção de pet Crédito: Freepik
Os animais fazem a alegria da casa. Mesmo com as despesas e o tempo exigido para cuidar da saúde dos bichinhos, a presença deles é capaz de mudar o astral em qualquer ambiente. Cães e gatos costumam ser indicados até para lares com crianças pequenas, para que colaborem com o desenvolvimento delas. Durante a pandemia do novo coronavírus, algumas pessoas voltaram a considerar a ideia de ter um animalzinho em casa. Mas na hora de levar o bichinho, por que sempre abraçar um filhote e não um pet já adulto?
A médica veterinária Tatiana Sacchi chama atenção para a "conta que não fecha". Segundo ela, o número de animais disponíveis para adoção é sempre maior do que aqueles efetivamente adotados. Em entrevista ao jornalista Mário Bonella, apresentador do programa CBN Cotidiano, da  CBN Vitória, a comentarista do quadro Clube Pet CBN ressalta que um dos pontos positivos para a adoção de um pet já adulto é a facilidade de adaptação.
"As pessoas sempre pensam em filhotes na hora de ter um pet, mas precisamos entender o perfil de cada família. Entender que, na maioria das vezes, adotar animais adultos pode ser uma vantagem. O desenvolvimento já ocorreu, você já imagina o tamanho que ele vai alcançar e a personalidade do bichinho quando adulto"
Tatiana Sacchi - Médica veterinária e comentarista da CBN Vitória
A veterinária lembra que as redes sociais têm sido importantes para divulgar a adoção de animais. Ela também cita o papel essencial das organizações não governamentais, que cuidam dos pets enquanto a adoção não ocorre. Além da personalidade, tamanho e adaptação na nova residência, o que mais chama atenção para os animais adultos? Confira a entrevista na íntegra e alguns pontos citados por Tatiana Sacchi.
Entrevista com a médica veterinária Tatiana Sacchi, comentarista do Clube Pet CBN

RÁPIDA ADAPTAÇÃO

A médica veterinária chama atenção para o tamanho do animal, algo que influencia na hora da adoção. Os adultos já têm porte determinado e o tamanho do bichinho não será surpresa.
Animais adultos já estão com personalidade e temperamento definidos e, por serem mais previsíveis, podem ser direcionados a um lar que possua características semelhantes às suas. A família tem a opção de escolher conforme a rotina e os hábitos da residência.
Pets adultos são mais tranquilos e menos curiosos: não vão passar pela “infância e adolescência” mastigando roendo e destruindo objetos pela casa, sendo também menos propensos a acidentes.
Bichinhos adultos são mais independentes: não estranham ficar sozinhos, não necessitam de supervisão constante, não choram a noite. Já sabem onde fazer suas necessidades, não precisando ser constantemente educados e supervisionados.
São mais resistentes às doenças típicas de filhotes e muitas vezes já estão vacinados, vermífugos e até castrados no momento da adoção. Animais adultos também são mais atentos, percebendo a chegada e o comportamento das pessoas, sabem agir melhor com crianças, com pessoas de idade ou com visitas.
Segundo Tati Sacchi, não é verdade quando as pessoas dizem que apenas os animais adotados ainda filhotes aprendem os hábitos da casa e a convivência com as pessoas. Um animal adulto já sabe como se comportar e será eternamente agradecido aos seus tutores, demonstrando isso com afeto e companheirismo.

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