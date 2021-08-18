Mito ou verdade? Tire suas dúvidas sobre a castração de cães e gatos

Pós-operatório complicado? Mito

De acordo com estudos de médicos veterinários, os animais castrados têm risco maior de engordar, já que o animal, geralmente, fica mais calmo e as fugas de casa diminuem. "Existe uma propensão para o ganho de peso, mas podemos contornar esse problema estimulando o animal a se exercitar, e com uma dieta mais restrita", explica.

Fêmeas que entram no cio geralmente ficam com comportamentos mais agressivos. Já os machos não castrados são mais territorialistas, marcando o seu território com a urina. A especialista explica que a castração faz com que o animal se acalme, mas não significa que o pet vai deixar de ser protetor no território, um instinto natural dos animais.

Segundo a especialista, os animais podem deixar de ter o comportamento típico de utilizar a urina para marcar território ou ter a ação reduzida. "Entretanto, não podemos apostar todas as fichas apenas na castração para resolver os problemas comportamentais dos animais. Para isso, também existe adestramento", destaca.

A castração é um procedimento que pode ser realizado durante toda a vida do animal, mas a especialista destaca que, em animais mais idosos, a recuperação da cirurgia pode ser mais lenta. Ela pontua que, para prevenir doenças, é vantajoso que o procedimento não seja tardio. "No caso do tumor de mama, os estudos indicam que, para ter uma prevenção efetiva do câncer, a castração deve ser no animal jovem".

Praticamente 80% dos clientes com dúvidas sobre a castração acreditam que a cadela deve cruzar antes da cirurgia, destaca a especialista. Mas ela explica que isso é mito. "A castração das fêmeas, antes do primeiro cio, traz ganhos significativos de saúde e bem-estar para esses animais".