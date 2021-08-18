Mito ou verdade? Tire suas dúvidas sobre a castração de cães e gatos

Considerada essencial para o controle populacional de cães e gatos, além de futuros abandonos e a exposição dos animais a doenças, a castração é defendida por grande parte dos médicos veterinários. Mas há muitas dúvidas que passam pela cabeça dos tutores dos pets: o animal engorda após a castração? Muda o comportamento? Qual a idade correta para fazer o procedimento?
Além das dúvidas, muitos boatos sobre a castração são difundidos, deixando os donos de cães e gatos receosos com relação à cirurgia. Para esclarecer os mitos e verdades sobre o assunto, a médica veterinária Tatiana Sacchi, comentarista do quadro Club Pet CBN, da CBN Vitória, explica as vantagens e desvantagens da cirurgia, destacando pontos importantes a serem observados ao considerar submeter o pet ao procedimento.
Para a especialista, antes de decidir pela castração do animal de estimação, o tutor deve consultar um médico veterinário de sua confiança para ser analisada a realidade do animal e garantir que o seu melhor amigo tenha o melhor tratamento, com o máximo de cuidado e segurança.
"Em situações em que o animal é sozinho, o dono não tem preocupação com a procriação indesejada, mas sabemos que essa não é a realidade de boa parte dos animais. Grande parte deles saem para dar uma voltinha, o que preocupa os tutores"
Entrevista com a médica veterinária Tatiana Sacchi, do Clube Pet CBN
Em entrevista ao jornalista Lucas Valadão, da CBN Vitória, a especialista listou os mitos e verdades sobre a castração. Confira:
Pós-operatório complicado? Mito
De acordo com estudos de médicos veterinários, os animais castrados têm risco maior de engordar, já que o animal, geralmente, fica mais calmo e as fugas de casa diminuem. "Existe uma propensão para o ganho de peso, mas podemos contornar esse problema estimulando o animal a se exercitar, e com uma dieta mais restrita", explica.
Fêmeas que entram no cio geralmente ficam com comportamentos mais agressivos. Já os machos não castrados são mais territorialistas, marcando o seu território com a urina. A especialista explica que a castração faz com que o animal se acalme, mas não significa que o pet vai deixar de ser protetor no território, um instinto natural dos animais.
Segundo a especialista, os animais podem deixar de ter o comportamento típico de utilizar a urina para marcar território ou ter a ação reduzida. "Entretanto, não podemos apostar todas as fichas apenas na castração para resolver os problemas comportamentais dos animais. Para isso, também existe adestramento", destaca.
A castração é um procedimento que pode ser realizado durante toda a vida do animal, mas a especialista destaca que, em animais mais idosos, a recuperação da cirurgia pode ser mais lenta. Ela pontua que, para prevenir doenças, é vantajoso que o procedimento não seja tardio. "No caso do tumor de mama, os estudos indicam que, para ter uma prevenção efetiva do câncer, a castração deve ser no animal jovem".
Praticamente 80% dos clientes com dúvidas sobre a castração acreditam que a cadela deve cruzar antes da cirurgia, destaca a especialista. Mas ela explica que isso é mito. "A castração das fêmeas, antes do primeiro cio, traz ganhos significativos de saúde e bem-estar para esses animais".
Segundo a especialista, em cães do sexo feminino, a castração é mais complexa, já que é preciso ter acesso aos ovários. Mas ela afirma que, geralmente, os donos de animais ficam bem impressionados com a rápida recuperação no pós-operatório. "Cirurgias, medicações e clinicas estão cada vez mais modernas para esses procedimentos", finaliza.