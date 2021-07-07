Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atenção aos sintomas

Olho seco em cães: conheça a doença que pode levar à perda de visão

A doença atinge cães em idade mais avançada. Coceira ou vermelhidão podem ser indícios de olho seco no pet

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 19:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2021 às 19:00
Cachorro
Cachorro pode começar a coçar ou ter olhos vermelhos: preste atenção no olho seco Crédito: Pixabay
Assim como em humanos, a saúde dos olhos de animais é muito importante. Uma das enfermidades comuns nos cachorros é o olho seco, uma falta de lubrificação no globo ocular, que pode levar até à perda de visão. Segundo especialista, a doença é pouco registrada em gatos, e costuma atingir os cães com idade mais avançada. A ceratoconjuntivite costuma evoluir de forma lenta e gradual.
A médica veterinária Tatiana Sacchi explica que a patologia costuma ter início com uma vermelhidão nos olhos do bichinho. Não é comum que apenas um olho seja atingido. Os dois lados são afetados.
"É uma patologia muito comum, que pode acarretar uma série de problemas, inclusive levando o animal à cegueira. Muitas vezes costuma ser subdiagnosticada. Por isso, é muito importante reparar na condição ocular do cão"
Tatiana Sacchi - Médica veterinária
Clube Pet CBN - Olho seco nos pets pode levar até à perda de visão
Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o Clube Pet CBN, da Rádio CBN Vitória, a especialista deu mais explicações sobre a patologia.
O dia 10 de julho é marcado pelo Dia Mundial da Saúde Ocular. Aproveite para verificar a situação do seu pet.

SAIBA MAIS SOBRE A DOENÇA:

O INVERNO AGRAVA A DOENÇA?

A lágrima é composta por água, lipídeos, proteínas e sais minerais e é responsável por manter a lubrificação da superfície ocular (córnea), manter sua oxigenação e proteger os olhos de agentes infecciosos como bactérias, vírus e fungos. O olho seco ocorre por uma deficiência na produção da porção aquosa da lágrima, pela evaporação excessiva da lágrima por deficiência na produção lipídica ou por ambas as condições. É uma condição que causa muito desconforto e que reduz a qualidade de vida dos pets.
A doença evolui de forma lenta e gradual, de acordo com a especialista. Até uma possível perda da visão, o animal pode demonstrar incômodo ou coceira. Procure notar como estão os olhos do animal, se está vermelho e se está brilhando o bastante.
Como explicou a comentarista,  a condição não é comum em gatos. Entre os cães, os mais velhos são mais atingidos. Há raças predispostas como Cocker Spaniel, Buldogue Inglês, Lhasa Apso, Schnauzer miniatura, Pequinês, Poodle, Samoieda, Pug, Shih-Tzu.
O importante é o diagnóstico. A médica veterinária explica que a doença pode ser confundida com outras patologias, o que prejudica o combate ao olho seco. Se você, tutor, perceber algo incomum nos olhos do seu cachorro, não use água boricada. Se for utilizar algum líquido, prefira o soro fisiológico. Procure sempre um profissional.
O tratamento envolve a lubrificação ocular com substitutos da lágrima, o uso de estimulantes de produção lacrimal, correção da causa primária do olho seco e outros tratamentos adjuvantes para doenças secundárias como conjuntivites, infecções, úlcera de córnea etc. Na maioria das vezes o tratamento será feito pelo resto da vida do animal com objetivo de dar conforto ocular e qualidade de vida ao paciente.
Segundo Tatiana Sacchi, os dias frios que já chegaram ao Espírito Santo não complicam ou geram uma ocasião favorável ao aparecimento da doença. Ela chama atenção para locais com clima muito seco, que podem dificultar a lubrificação dos olhos.

LEIA MAIS SOBRE A VIDA DO PET

Gripe canina: tudo o que você precisa saber sobre a doença

Quer comprar um pet de raça? Pesquise antes sobre a procedência do canil ou gatil

De olho no Pet: as situações que colocam em risco seu animal em casa

Como deixar seu gatinho mais calmo em casa: 10 dicas infalíveis

Pets e frio: como alinhar os cuidados com os bichinhos no outono e inverno

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cbn cotidiano cbn vitoria doenca Saúde Tatiana Sacchi Pets Mundo Animal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Você acorda no meio da madrugada? Entenda o que pode estar acontecendo
Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados