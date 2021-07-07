Olho seco em cães: conheça a doença que pode levar à perda de visão

O INVERNO AGRAVA A DOENÇA?

A lágrima é composta por água, lipídeos, proteínas e sais minerais e é responsável por manter a lubrificação da superfície ocular (córnea), manter sua oxigenação e proteger os olhos de agentes infecciosos como bactérias, vírus e fungos. O olho seco ocorre por uma deficiência na produção da porção aquosa da lágrima, pela evaporação excessiva da lágrima por deficiência na produção lipídica ou por ambas as condições. É uma condição que causa muito desconforto e que reduz a qualidade de vida dos pets.

A doença evolui de forma lenta e gradual, de acordo com a especialista. Até uma possível perda da visão, o animal pode demonstrar incômodo ou coceira. Procure notar como estão os olhos do animal, se está vermelho e se está brilhando o bastante.

Como explicou a comentarista, a condição não é comum em gatos. Entre os cães, os mais velhos são mais atingidos. Há raças predispostas como Cocker Spaniel, Buldogue Inglês, Lhasa Apso, Schnauzer miniatura, Pequinês, Poodle, Samoieda, Pug, Shih-Tzu.

O importante é o diagnóstico. A médica veterinária explica que a doença pode ser confundida com outras patologias, o que prejudica o combate ao olho seco. Se você, tutor, perceber algo incomum nos olhos do seu cachorro, não use água boricada. Se for utilizar algum líquido, prefira o soro fisiológico. Procure sempre um profissional.

O tratamento envolve a lubrificação ocular com substitutos da lágrima, o uso de estimulantes de produção lacrimal, correção da causa primária do olho seco e outros tratamentos adjuvantes para doenças secundárias como conjuntivites, infecções, úlcera de córnea etc. Na maioria das vezes o tratamento será feito pelo resto da vida do animal com objetivo de dar conforto ocular e qualidade de vida ao paciente.