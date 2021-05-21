Pets e frio: como alinhar os cuidados com os bichinhos no outono e inverno

Prevenção

Melissa recomenda agasalhar aqueles animais que não possuem muita proteção de pelo. ''Procure colocar uma roupa mais quentinha para o animal passear na rua'', exemplifica. Também é importante que os tutores se atenham aos horários e evitem sair durante ventos mais frios.

Ela fala para também evitar banhos frios e horários que podem ser inapropriados para saúde do animal. ''Se for dar banho, dê em horários mais quentes. Caso leve em pet shop, peça para que o banho seja com a água morna'', ressalta.

Assim como outras espécies, os animais também se deliciam mais durante o tempo frio. ''Como os humanos também comem mais, existe o momento em que os tutores querem dar comida caseira'', o que ela afirma como errado. Alguns alimentos são totalmente proibidos para os pets, logo deve ''evitar dar guloseimas para cachorro, porque apesar deles comerem mais, a alimentação deve ser focada em ração''.