Confira 10 dicas essenciais para levar seu pet na viagem

Em todo o mundo, as buscas no Google por hospedagem pet friendly cresceram 300% para viagens de março a setembro de 2020 Crédito: Divulgação

Você está planejando uma viagem, mas, claro, não quer deixar seu pet sozinho em casa, aos cuidados de alguém, ou em um hotel especializado em receber animais enquanto seus tutores estão fora. E começa a pensar seriamente em levar seu “filho de quatro patas” junto nessa aventura.

Pois saiba que você não é o único a pensar dessa maneira. Aliás, a pandemia, período em que a convivência entre tutor e pet ficou mais intensa devido ao isolamento social, aumentou ainda mais esse desejo de levar o animal de estimação junto na viagem.

Segundo pesquisa do site de reservas Hoteis.com, do final de 2020, 82% dos brasileiros pretendem colocar o pé na estrada com seus animais, assim que for possível. O estudo ouviu 8,1 mil de 15 países.

Além disso, em todo o mundo, as buscas no Google por hospedagem pet friendly cresceram 300% para viagens de março a setembro de 2020. Isso, aliás, mostra uma tendência que já vinha em alta: a dos estabelecimentos pet friendly, um mercado que, segundo especialistas, tem um potencial enorme de crescimento.

Falta profissionalização

Segundo a turismóloga e terapeuta integrativa e sistêmica, fundadora do Turismo 4 Patas e da Animal Connection Healing, Larissa Rios dos Santos, o Brasil já evoluiu bastante quando o assunto é pet friendly. “Ao longo dos 13 anos em que atuei no mercado, através da Turismo 4 Patas, percebi que as pessoas começaram a entender desde o significado do termo ‘pet’, como, também, a reconhecerem o animal como membro da família multiespécies. Mas na minha opinião, ainda temos um longo caminho a percorrer quando se fala de profissionalização na área”, alerta.

Larissa explica que, infelizmente, ainda não existe uma lei que regulamente esse mercado. “Infelizmente, até hoje, os órgãos e entidades relacionadas ao turismo brasileiro não enxergam o potencial e a importância desse nicho. Dessa forma, o mercado foi crescendo e evoluindo à sua maneira. Muitos, ainda, acham que ser 'pet friendly' é colocar um potinho de água na porta e deixar os animais entrarem. Isso não basta. É necessário treinamento, adequação, conhecer o perfil do cliente e alinhar o bem-estar e a segurança de todos. E, principalmente, entender a diferença entre 'aceitar' e 'receber' animais em seu estabelecimento”.

Momentos de aventura de Larissa Rios dos Santos e a sua cachorra Crédito: Divulgação

Tudo começou, ressalta Larissa, de uma vontade pessoal. “Quando a Cleo, minha cachorra, surgiu em minha vida, eu queria que ela pudesse estar comigo, também, nos momentos de lazer e viagens. E foi a partir das minhas experiências com ela que primeiro criei um blog onde relatava nossas aventuras sob a sua perspectiva canina. Só depois, a pedido dos leitores, a Turismo 4 Patas foi surgindo. Um site com dicas pet friendly e roteiros de aventura adaptados. Sou formada em Turismo e sempre trabalhei com a organização de eventos. Minha empresa foi, literalmente, a junção do útil ao agradável. Ter as minhas mascotes ao meu lado foi essencial, juntas pudemos fazer a diferença na vida de outros cães e seus tutores”, explica.

Cuidados básicos

Mas quais são os cuidados básicos que os tutores devem ter na escolha dos lugares que vão se hospedar, se alimentar e visitar com o seu pet? Para Larissa, o principal cuidado é o tutor conhecer bem o seu pet. A partir daí sabe-se que tipo de lugares e atividades são adequadas ao perfil dele. Nem todo cão ou gato está adaptado para toda proposta pet friendly e vice-versa.

“A minha cachorra, Alegria, por exemplo, tem comportamento reativo com outros cães. Eu viajo com ela para destinos com roteiros na natureza numa boa. Mas frequentar restaurantes, por exemplo, lhe causa muito estresse. Então, não vou com ela. Eu não preciso ter o meu cão comigo 24 horas. Eu posso tê-lo em momentos que sejam saudáveis e prazerosos para nós dois. Hoje, acho que é essa consciência que mais falta aos tutores tomados pelo boom de oportunidades pet friendly. Fora isso, é essencial ficar ligado nos cuidados com a saúde, na condução do comportamento do seu pet e no respeito aos demais frequentadores dos locais”, explica Larissa.

Visita a Monte Verde, Minas Gerais Crédito: Divulgação

No caso de cães, por exemplo, Larissa salienta que eles são originários da natureza, portanto, é de sua essência a interação com ela. “Então, nesse caso, o ideal é priorizar propostas que proporcionem aos nossos animais essa vivência, permitindo que eles sejam o que realmente são”.

Relação entre tutor e pet

Larissa ressalta, ainda, que apesar de estar encerrando as atividades da Turismo 4 Patas, a empresa trouxe para ela muito conhecimento e experiência acerca do comportamento e do bem-estar dos animais. Mas, principalmente, acerca das relações entre tutores e cães.

Momentos de aventura de Larissa Rios dos Santos e a sua cachorra Crédito: Divulgação

“Essa é boa parte da bagagem que trago para meu trabalho com a Animal Connection Healing, onde o objetivo, agora, é voltar o olhar para todo o sistema das famílias multiespécies. Como membro da família, o animal também está sujeito às energias, às emoções, aos desafios desse núcleo. Muitos dos desequilíbrios físicos, emocionais e/ou comportamentais dos nossos animais estão, na verdade, apontando para desequilíbrios nossos. As terapias integrativas e a visão sistêmica é o cerne desse meu novo trabalho que segue integrando os animais às famílias, só que, agora, de uma forma mais equilibrada”, explica.

Larissa alerta, também, que os estabelecimentos pet friendly estão mais preparados para receber cães do que gatos. “De fato, os felinos têm características e necessidade próprias e, naturalmente, bem diferentes dos cães. Mas, na verdade, vejo essa questão toda com muitas ressalvas. Hoje, são muitos os efeitos colaterais nos cães por conta do excesso de humanização das nossas relações com eles. E agora, não satisfeitos, queremos fazer o mesmo com os gatos. Convido a nos perguntarmos se, de fato, ao desejarmos isso, estamos enxergando nossos animais para além das nossas projeções afetivas. Será que um felino gostaria de viajar, usar coleira, passear num shopping?”, questiona Larissa.

Respeito à natureza

Para Larissa, a pandemia impactou muito o setor de turismo, e a tendência é aumentar a procura por locais que proporcionem um contato maior com a natureza. “Com o isolamento social, nós, humanos, sentimos o impacto de ficarmos fechados entre nossas quatro paredes, experienciando na nossa própria pele a separação que nós mesmos impusemos à natureza. E vimos o quanto somos interdependentes dela, assim como nossos animais. Eu espero, de coração, que essa lição tenha trazido mais consciência para a forma como nos relacionamos com a natureza, dentro e fora de nós. Será bom para todos. Para o mercado, para os animais e para os humanos”, conclui.

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