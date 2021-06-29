Como tirar o cheiro da caixa de areia do gato e mais 10 dicas importantes

Lugar ideal
São vários modelos no mercado, a dica principal é que o gato consiga dar uma volta em torno do seu próprio corpo e que ele possa se movimentar de forma ampla e livre. Agora, se vai ser mais alta, mais baixa, aberta ou fechada, vai depender do tutor e da adaptação do bichano, mas é bom ficar atento a alguns detalhes: o ideal é a caixa ser mais alta, evitando que a areia caia pra fora, e que o gato consiga entrar numa boa, se for um filhote, é bom que seja mais baixa. Os idosos, por exemplo, também podem precisar de uma caixinha mais baixa. Uma boa opção, são aquelas caixas de material de construção, grande, que os gatos, normalmente, aceitam muito bem.
Existem diversas marcas no mercado, as mais recomendadas pelos especialistas são as areias com as seguintes características: clara, que forma torrão, que não levante poeira para não causar alergias respiratórias, que tenha a textura fina para não machucar as patinhas dos felinos e que não tenha cheiro.
Para manter a caixa sempre limpa o ideal é usar a areia com as características citadas no ítem dois, pois quando uma areia forma um bom torrão, você consegue retirar apenas a parte suja, ou seja, o torrão de xixi e as fezes. Assim, é possível manter a caixa sempre limpa para os seu gatinho ou gatinha. Mantê-la sempre limpa é muito importante, pois gatos são seres extremamente higiênicos e uma caixa suja pode gerar comportamentos indesejados, como, por exemplo, o felino fazer as necessidades em outros lugares da casa e, ainda pior, deixar de fazê-las, levando os bichanos a ter sérios problemas de saúde. E o ideal é limpar pelo menos duas vezes ao dia para mantê-la sempre higienizada.
A limpeza completa da caixa vai variar conforme o número de gatos, de caixas e da areia utilizada na casa. Para realizar uma limpeza geral é necessário jogar toda areia fora e higienizar tudo a cada 7 ou 10 dias de uso.
Uma forma de deixar a caixa sem cheiro é justamente a escolha do tipo de areia. As areias que não formam torrão direito acabam despedaçando e misturando areia suja com areia limpa na caixa, aumentando assim o mal cheiro. Um exemplo de tipo de areia que reduz o odor, forma torrão e não levanta poeira, é aquela à base de mandioca, milho, cereais, que além de serem produtos biodegradáveis e sustentáveis, são excelentes neutralizadores de ambiente.
O ideal é lavar com produtos neutros (sabão/detergente) pra não deixar cheiro forte, pois pode incomodar o olfato dos gatinhos. Após lavar, deixe de molho com desinfetante veterinário (são vendidos em pet shops), seque e coloque no sol.
A caixa só precisa ser trocada de acordo com o crescimento do gatinho. Se o gato já é adulto, pode manter a mesma caixa por muitos anos (lembrando sempre de higienizá-la da forma correta).
É importante colocar uma quantidade que o gatinho consiga enterrar suas fezes e xixi. E sempre repor a quantidade que é tirada no dia a dia.
Para saber quantas caixas você deve ter em casa é só fazer essa conta: será sempre de 1 gato = 1 caixa + 1 caixa extra. Ou seja: 1 gato, 2 caixas, 2 gatos, 3 caixas, e assim por diante.
O local ideal é aquele que seja tranquilo para o gatinho, longe de muito barulho e movimentação, pois essa é uma hora que ele se sente muito vulnerável. Manter caixinhas em locais diferentes da casa também é recomendado caso você tenha mais gatinhos. Encostar a caixinha na parede, para deixá-la ainda mais segura também é indicado. Uma observação é não deixar a caixa de areia perto dos comedouros e bebedouros, gatos são seres extremamente limpos
(basta lembrar que nunca escolhemos a mesa do restaurante perto do banheiro, né?).