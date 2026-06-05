Carreta com bloco de pedra tomba às margens da BR 101 em Itapemirim

Uma criança de 2 anos foi atacada por três cachorros e precisou ser transferida de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, para o Hospital São José, em Colatina, pelo helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), na manhã desta sexta-feira (5).





De acordo com o Notaer, a menina deu entrada no Hospital São Gabriel, com múliplos ferimentos no rosto e em outras partes do corpo. Não foi informado como o ataque aconteceu.





Conforme hospital, após a estabilização clínica, a criança foi transportada em estado estável para passar por novos exames e verificar se houve algum ferimento interno.





Texto em atualização*.