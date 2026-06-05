Traficante de Cachoeiro ligado ao Comando Vermelho é preso em Guarapari

Um homem de 41 anos, apontado pela polícia com uma das lideranças do tráfico de drogas em Cachoeiro, no Sul do Estado, foi preso em Guarapari por meio de um mandado de
prisão preventiva na quinta-feira (4). Segundo a Polícia Militar, Luiz
Cláudio Ferreira possui alta relevância na estrutura do tráfico de
drogas no bairro Zumbi, em Cachoeiro, e é ligado à facção Comando
Vermelho, do RJ.
A Polícia Militar, por meio da Companhia Independente de
Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado, descobriu que Luiz estava bairro Village do Sol, em Guarapari. De acordo com a corporação, ele é líder do grupo conhecido como Bonde Maria Dias. Além
disso, de acordo com a PM, o homem é apontado como articulador da rede
interestadual da organização criminosa com a facção no estado do Rio de
Janeiro.
A Polícia Civil informou que Luiz foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari após ter um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, cumprido. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.