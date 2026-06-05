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Mandado de prisão

Traficante de Cachoeiro ligado ao Comando Vermelho é preso em Guarapari

De acordo com a PM, Luiz Cláudio Ferreira lidera grupo conhecido como Bonde Maria Dias

Publicado em 05 de Junho de 2026 às 10:35

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 jun 2026 às 10:35
Segundo a Polícia Militar, Luiz Cláudio Ferreira possui alta relevância na estrutura do tráfico de drogas no bairro Zumbi
Segundo a Polícia Militar, Luiz Cláudio Ferreira possui alta relevância na estrutura do tráfico de drogas no bairro Zumbi Polícia Militar

Um homem de 41 anos, apontado pela polícia com uma das lideranças do tráfico de drogas em Cachoeiro, no Sul do Estado, foi preso em Guarapari por meio de um mandado de prisão preventiva na quinta-feira (4). Segundo a Polícia Militar, Luiz Cláudio Ferreira possui alta relevância na estrutura do tráfico de drogas no bairro Zumbi, em Cachoeiro, e é ligado à facção Comando Vermelho, do RJ.


A Polícia Militar, por meio da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado, descobriu que Luiz estava bairro Village do Sol, em Guarapari. De acordo com a corporação, ele é líder do grupo conhecido como Bonde Maria Dias. Além disso, de acordo com a PM, o homem é apontado como articulador da rede interestadual da organização criminosa com a facção no estado do Rio de Janeiro.


A Polícia Civil informou que Luiz foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari após ter um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, cumprido. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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