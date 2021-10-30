Filho de Cissa Guimarães faz desabafo após mãe sair da Globo; "Você é uma instituição"

Cissa Guimarães foi dispensada da Rede Globo nesta sexta-feira (29) Crédito: Reprodução/ Instagram @cissaguimaraes

A saída de Cissa Guimarães da Rede Globo , após trabalhar mais de 40 anos na emissora, causou uma comoção junto aos fãs e familiares da apresentadora nas redes sociais.

Sempre brincalhona, Cissa perguntou no Instagram se ela tinha "borogodó". Nos comentários da publicação, João Velho, ator e filho da atriz e apresentadora, se declarou, em tom de desabafo.

"Não só borogodó como vavavum e ziriguidum. Nada se compara. Você é uma instituição. Cientistas tentam fazer clones sem sucesso. Nenhum profeta é capaz de acertar seu futuro, apenas podem ver que há sempre gigantes vindo por aí. Não se aprende a ser Cissinha, se é Cissinha, só há uma. Cisssa com C. Maiúsculo e dois esses. O resto é Ciça. Te amo mãe, você é gigante e não falo isso porque é minha mãe, não. Falo como colega e amigo. Obrigado por me incluir no seu rastro infinito de luz", escreveu.

Muito emocionada, Cissa fez um story sobre a publicação, agradecendo o carinho do filho. "Quando seu filho faz um comentário desse no post em que você fez perguntando se tem borogodó, o coração transborda de tanto amor. Te amo, meu filho", afirmou.

Cissa Guimarães fica emocionada com mensagem carinhosa do filho no Instagram Crédito: Reprodução/ Instagram