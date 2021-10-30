Filho de Cissa Guimarães faz desabafo após mãe sair da Globo; "Você é uma instituição"

A saída de Cissa Guimarães da Rede Globo, após trabalhar mais de 40 anos na emissora, causou uma comoção junto aos fãs e familiares da apresentadora nas redes sociais.
Sempre brincalhona, Cissa perguntou no Instagram se ela tinha "borogodó". Nos comentários da publicação, João Velho, ator e filho da atriz e apresentadora, se declarou, em tom de desabafo.
"Não só borogodó como vavavum e ziriguidum. Nada se compara. Você é uma instituição. Cientistas tentam fazer clones sem sucesso. Nenhum profeta é capaz de acertar seu futuro, apenas podem ver que há sempre gigantes vindo por aí. Não se aprende a ser Cissinha, se é Cissinha, só há uma. Cisssa com C. Maiúsculo e dois esses. O resto é Ciça. Te amo mãe, você é gigante e não falo isso porque é minha mãe, não. Falo como colega e amigo. Obrigado por me incluir no seu rastro infinito de luz", escreveu.
Muito emocionada, Cissa fez um story sobre a publicação, agradecendo o carinho do filho. "Quando seu filho faz um comentário desse no post em que você fez perguntando se tem borogodó, o coração transborda de tanto amor. Te amo, meu filho", afirmou.
Na noite desta sexta (30), a Rede Globo lançou uma nota oficial sobre a saída da artista da emissora. "O 'É de Casa' se despede de Cissa Guimarães, que deixa a Globo após uma parceria alegre e de sucesso de mais de quatro décadas. A atriz e apresentadora, que esteve no comando do matinal desde a estreia, em 2015, continua com as portas abertas na Globo para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas, mas em um novo modelo de parceria", responderam.