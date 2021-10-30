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Emoção

Filho de Cissa Guimarães faz desabafo após mãe sair da Globo; "Você é uma instituição"

João Velho, ator e filho da atriz e apresentadora, se declarou no Instagram, em tom de desabafo, após dispensa de Cissa da emissora carioca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 13:17

Cissa Guimarães foi dispensada da Rede Globo nesta sexta-feira (29)
Cissa Guimarães foi dispensada da Rede Globo nesta sexta-feira (29) Crédito: Reprodução/ Instagram @cissaguimaraes
A saída de Cissa Guimarães da Rede Globo, após trabalhar mais de 40 anos na emissora, causou uma comoção junto aos fãs e familiares da apresentadora nas redes sociais.
Sempre brincalhona, Cissa perguntou no Instagram se ela tinha "borogodó". Nos comentários da publicação, João Velho, ator e filho da atriz e apresentadora, se declarou, em tom de desabafo.
"Não só borogodó como vavavum e ziriguidum. Nada se compara. Você é uma instituição. Cientistas tentam fazer clones sem sucesso. Nenhum profeta é capaz de acertar seu futuro, apenas podem ver que há sempre gigantes vindo por aí. Não se aprende a ser Cissinha, se é Cissinha, só há uma. Cisssa com C. Maiúsculo e dois esses. O resto é Ciça. Te amo mãe, você é gigante e não falo isso porque é minha mãe, não. Falo como colega e amigo. Obrigado por me incluir no seu rastro infinito de luz", escreveu.
Muito emocionada, Cissa fez um story sobre a publicação, agradecendo o carinho do filho. "Quando seu filho faz um comentário desse no post em que você fez perguntando se tem borogodó, o coração transborda de tanto amor. Te amo, meu filho", afirmou.
Cissa Guimarães fica emocionada com mensagem carinhosa do filho no Instagram
Cissa Guimarães fica emocionada com mensagem carinhosa do filho no Instagram Crédito: Reprodução/ Instagram
Na noite desta sexta (30), a Rede Globo lançou uma nota oficial sobre a saída da artista da emissora. "O 'É de Casa' se despede de Cissa Guimarães, que deixa a Globo após uma parceria alegre e de sucesso de mais de quatro décadas. A atriz e apresentadora, que esteve no comando do matinal desde a estreia, em 2015, continua com as portas abertas na Globo para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas, mas em um novo modelo de parceria", responderam.

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