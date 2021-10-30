"A Fazenda": Rico diz que Bil tem pênis pequeno; "Nem na sunga dá pra ver"

O ex-BBB e modelo Arcrebiano Araújo, o Bil Crédito: Reprodução/Instagram @bilaraujjo

E a participação do capixaba Arcrebiano em "A Fazenda" está se tornando um "amontoado de babados". Após ter falado mal dos ex-colegas de "BBB" e ter uma postura um tanto machista com algumas peoas fazendeiras, Bill arrumou uma treta com Rico.

De acordo com o "Notícias de TV", do portal UOL, após ter uma briga com o capixaba, Rico Melquiades chamou Dayane Mello para fofocar sobre o ex-"BBB". O influenciador digital afirmou que o modelo tem o pênis pequeno (!), mas se acha o gostosão do reality show rural. "Nem na sunga dá para ver", disparou ele, na noite desta sexta-feira (29).

"Eu já pensei nisso também. Por isso ele deve ser frustrado e inseguro. Está aí uma resposta", completou Dayane, que também é um dos desafetos do capixaba na atração.

rico falando que o bil tem o pinto pequeno que nem de sunga da pra ver



EU TÔ PASSANDO MAL AAAAAAA



pic.twitter.com/90heafbJyO — lucas intocável ?? (@Iucascomenta) October 29, 2021

E o "bafulê", claro, foi parar na internet. Irritados, através do Twitter, fãs de Bil Araújo emplacaram a tag "Bil merece respeito" entre os assuntos mais comentados do dia nas redes, criticando Dayane e Rico por estarem fazendo jogo baixo.

Após Dayane e Rico insinuarem que o Bil tem p*u pequeno, os fãs do ex-bbb subiram a tag "BIL MERECE RESPEITO". #AFazenda #FestaAFazenda pic.twitter.com/0bPSaNcdR4 — Central A Fazenda (@CentralReaIity) October 30, 2021

Tá liberado os insultos então? Porque pra torcida do G4 se for sobre o Bil está.



BIL MERECE RESPEITO — Samara ??? (@SamaraGoncalv20) October 30, 2021

Os ADMs responsáveis pela conta de Bil Araújo nas redes sociais também usaram o Twitter para repudiar as ofensas de Dayane e Rico contra o peão.