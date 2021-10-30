"A Fazenda": Rico diz que Bil tem pênis pequeno; "Nem na sunga dá pra ver"

E a participação do capixaba Arcrebiano em "A Fazenda" está se tornando um "amontoado de babados". Após ter falado mal dos ex-colegas de "BBB" e ter uma postura um tanto machista com algumas peoas fazendeiras, Bill arrumou uma treta com Rico.
De acordo com o "Notícias de TV", do portal UOL, após ter uma briga com o capixaba, Rico Melquiades chamou Dayane Mello para fofocar sobre o ex-"BBB". O influenciador digital afirmou que o modelo tem o pênis pequeno (!), mas se acha o gostosão do reality show rural. "Nem na sunga dá para ver", disparou ele, na noite desta sexta-feira (29).
"Eu já pensei nisso também. Por isso ele deve ser frustrado e inseguro. Está aí uma resposta", completou Dayane, que também é um dos desafetos do capixaba na atração.
E o "bafulê", claro, foi parar na internet. Irritados, através do Twitter, fãs de Bil Araújo emplacaram a tag "Bil merece respeito" entre os assuntos mais comentados do dia nas redes, criticando Dayane e Rico por estarem fazendo jogo baixo.
Os ADMs responsáveis pela conta de Bil Araújo nas redes sociais também usaram o Twitter para repudiar as ofensas de Dayane e Rico contra o peão.
"Repudiamos totalmente a forma como isso vem sendo exposto no dia de hoje, não diz respeito a ninguém além do bil. Repudiamos totalmente a forma na qual estão fazendo isso para atingir".