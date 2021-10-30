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"Clube do Araújo"

Globoplay: sertanejo Felipe Araújo estrela série que mistura música e futebol

A atração vai mostrar os bastidores de eventos e músicas inéditas que reúnem sertanejo, pagode e futebol, além de parcerias ilustres com Thiaguinho, Ferrugem, Dilsinho e outros artistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 11:03

Felipe Araújo estrela série
Felipe Araújo estrela série "Clube do Araújo" na Globoplay Crédito: Universal Music
A mistura de sertanejo e pagode não é novidade para os fãs de Felipe Araújo. Em 2018, o cantor lançou, em parceria com Ferrugem, o hit "Atrasadinha". O clipe estreou no ano seguinte e atingiu o marco de mais de 440 milhões de visualizações no YouTube. Agora, Felipe Araújo quer compartilhar a sua paixão pelos estilos musicais e pelo futebol com o lançamento da docussérie "Clube do Araújo", em cartaz na Globoplay.
A atração mostrará os bastidores da festa "Clube do Araújo" e do álbum, que conta com dez regravações de sucessos do cantor, ao lado de seus convidados, além de cinco músicas inéditas em parceria com grandes nomes da cena de samba e pagode, lançados via Universal Music. A docussérie já tem duas temporadas garantidas e os primeiros cinco episódios estão disponíveis no streaming. A outra temporada está prevista para 2022.
A série promete mostrar momentos intimistas do cantor com seus amigos e parceiros de criação. "Quem me conhece sabe que, mesmo sendo sertanejo, sou apaixonado por pagode e futebol, mas as pessoas nunca viram de perto a proximidade que eu tenho com essa galera, as nossas resenhas, brincadeiras, histórias. Na atração, o público verá o processo de criação das músicas e o momento que a gente grava. Ninguém viu isso de perto, tenho certeza de que a galera vai ser amarrar", pontua o sertanejo.
A primeira temporada da atração contará com as participações de nomes da música misturados a talentos do futebol, como Sorriso Maroto, Pixote, Alexandre Pires, Grupo Menos é Mais, Dilsinho, Daniel Alves, Falcão, Denílson, Paolo Guerrero e Arrascaeta.
Na segunda temporada, estarão presentes Péricles, Thiaguinho, Turma do Pagode, Ferrugem, Mumuzinho, Neymar, Thiago Silva, Vinicius Junior, Gabriel Jesus e Arthur Melo. “Serão dez jogadores e dez artistas nesse projeto. São dez episódios e cada um vai ter um jogador que vai 'linkar' a minha carreira a esse projeto com um cantor. Cada artista vai gravar três músicas comigo: uma minha, uma dele e uma inédita", complementa Felipe.

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