Porta dos Fundos estreia reality para encontrar novo integrante

"Futuro Ex-Porta" chega ao YouTube neste sábado (30) Crédito: YouTube Originals/Divulgação

Porta dos Fundos não param de crescer e de surpreender. Em 10 anos de atividade, o grupo chegou a 17 milhões de seguidores em seu México") e, agora, embarca em seu primeiro reality show. É muita história para contar! Os números por trás do sucesso donão param de crescer e de surpreender. Em 10 anos de atividade, o grupo chegou a 17 milhões de seguidores em seu Canal no YouTube , virou uma referência quando o assunto é humor político-social, expandiu seus "domínios" rumo ao exterior (com o sucesso do canal "Backdoor", no") e, agora, embarca em seu primeiro reality show. É muita história para contar!

O objetivo da nova atração é nobre, mesmo que conte com o conhecido humor politicamente incorreto do grupo carioca. "Futuro Ex-Porta", cuja primeira temporada estreia neste sábado (30), com dois episódios liberados, também no YouTube, tem a dura missão de encontrar um novo integrante para a trupe. Mas, onde está a ironia? No título, é claro. Trata-se de uma brincadeira com o fato de que muitos participantes entram no time, fazem sucesso e deixam o grupo atrás de novos desafios e projetos, como Marcus Majella, Luis Lobianco e Clarice Falcão, só para citar alguns nomes.

Ao todo, o reality recebeu cerca de sete mil inscrições. O trabalho para selecionar os dez participantes da atração foi árduo. "A pandemia atrasou todo o processo. Iniciamos as inscrições em abril de 2020, mas ai veio a Covid-19 e tudo teve que ser replanejado. Pelo menos uma coisa interessante aconteceu. Em 2021, completamos dez anos e embarcar em nosso primeiro reality é um desafio mais gostoso ainda", explica Fábio Porchat, em entrevista coletiva que contou com a participação de "HZ".

Fábio revelou que "Futuro Ex-Porta" começou a ser pensado muito tempo antes, em 2014. "O processo de criação foi um atração à parte. Criamos um estúdio para reeditar quadros e esquetes que fizeram sucesso em nossos dez anos de estrada. Além disso, os participantes tiveram uma preparação intensa. Todos ficaram confinados por 12 dias em um hotel, testados contra a Covid-19, para depois nos encontrarmos. Acredito que isso trouxe um nervosismo a mais para eles, mas não tenho medo de afirmar que, entre os dez selecionados, têm muita gente talentosa e que merece uma chance no mercado do humor. Pena que somete um pode vencer", lamenta o humorista.

Também presente no bate-papo, Gregório Duvivier explica que sempre temeu pela criação de um reality com a chancela do grupo. "Não consumo esse tipo de programa, até porque temo muito a exposição que ele pode trazer. Me assusta mesmo, sabe? Mas confesso que, com o passar das gravações (que duraram 15 dias), me apaixonei. Seja pelos participantes ou mesmo pela dinâmica do jogo", explica.

"Tivemos a sorte de selecionarmos participantes que também são criadores de conteúdo, conhecem algumas ferramentas e curtem o que fazemos. Ah, não tenho vergonha de dizer: chorei muito em cada episódio! Por mim, ninguém deveria ser eliminado...", confessa Duvivier, logo sendo interrompido por Porchat.

"Gente, foi um inferno (risos). Precisei dar uma de Pedro de Lara (referência ao saudoso jurado do extinto 'Show de Calouros', do 'Programa Silvo Santos', conhecido por seu mau humor e censo crítico). Pelo pessoal do 'Porta', todos venceriam e seriam contratados. Não pode, gente! (mais risos)", brinca Fábio, afirmando que o programa também recebeu vídeos de inscrição de gosto duvidoso, se assim podemos dizer.

"Chegou vídeos ruins demais e de gente bem ruim (risos), mas a gente se divertiu muito até com esse material. O ruim também é divertido", pontua.

REFERÊNCIAS

De acordo com Duvivier, "Futuro Ex-Porta" mantém a essência das esquetes que o grupo apresenta na internet. "Sempre deixamos bem claro que é um concurso de humor e de improviso. As pessoas são avaliadas não por seu trabalho solo, mas por usa capacidade de interagir com os outros integrantes. Olhamos o conjunto, o quanto o humor serve para o coletivo", explica.

Fábio Porchat adianta que "Futuro Ex-Porta" se preocupou com a diversidade na hora de escolher os participantes. "A gente queria pessoas de todo o país, com todas as caras, sotaques e sonoridades. Tanto que, entre os integrantes, estão pessoas do Rio Grande do Sul, Bahia, Alagoas e Goiás, por exemplo. Nossa ideia sempre foi fugir do eixo Rio/São Paulo e dar oportunidades para outras frentes de humor". Infelizmente, nenhum capixaba foi selecionado para a peleja.

Porchat, como sempre o mais falastrão do grupo, fez questão de comentar sobre o sucesso que o Porta dos Fundos está fazendo no México. Por lá, o canal em versão espanhol (conhecido pelo sugestivo nome de Backdoor) conta com quase quatro milhões de seguidores e um personagem especificamente já caiu no gosto do público.

"É o Harina, uma espécie de Sargento Peçanha de lá. Tem um vídeo com ele que se tornou viral, chegando a quase 60 milhões de acessos. O sucesso foi tanto, que Harina ganhará uma minissérie, com duas temporadas garantidas", gaba-se, dizendo que não descarta levar uma temporada do "Futuro Ex-Porta" para terras mexicanas.