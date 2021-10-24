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Para curtir

Alcione se apresenta em Vitória no dia 19 de novembro

Rapper Bin também integra a programação cultural do dia; confira a agenda

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 11:14

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

Alcione

Às 21h, no Espaço Patrick Ribeiro, no novo aeroporto de Vitória (Espaço Patrick Ribeiro, no Novo Aeroporto de Vitória). Ingresso: R$ 200 (ouro, inteira); R$ 100 (ouro, meia); R$ 180 (prata, inteira);R$ 90 (prata, meia) mesas para 04 pessoas a partir de R$ 900. Venda: no site Sympla e no whatsapp (27) 98838-2150 (sem taxa de conveniência). Classificação: 16 anos (menores de 14 anos terão acesso ao evento somente acompanhados dos pais ou responsável legal).

Bin

Mais Dj Japa, Gabriel Pratti e Beleite. A partir das 22h, no Siribeira (R. Dr. Silva Melo, 2, Centro, Guarapari). Ingresso: R$ 30 (inteira, promocional). Venda: no site SuperTicket

EXPOSIÇÕES 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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