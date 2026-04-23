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Gastronomia

Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde

Aprenda a preparar opções leves e nutritivas com praticidade e sem abrir mão do sabor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 15:54

Bolo de tangerina (Imagem: homydesign | Shutterstock)
Bolo de tangerina Crédito: Imagem: homydesign | Shutterstock
O bolo de liquidificador fit é uma ótima opção para o lanche da tarde de quem está de dieta, pois une praticidade, sabor e equilíbrio nutricional em uma única preparação. Feito com ingredientes mais leves, como farinhas integrais, aveia, frutas e adoçantes mais saudáveis, ele ajuda a reduzir o consumo de açúcar e gordura sem abrir mão do prazer de comer um doce.
Abaixo, confira receitas de bolo de liquidificador fit para o lanche da tarde!

1. Bolo de tangerina

Ingredientes

  • 2 tangerinas descascadas e sem sementes
  • 3 ovos
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
  • 1/2 xícara de chá de açúcar de coco
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Pedaços de tangerina e açúcar de confeiteiro para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata as tangerinas, os ovos, o óleo de coco e o açúcar de coco até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente e adicione o sal e a farinha de aveia e de amêndoas. Mexa até obter uma massa uniforme. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma de silicone e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme com cuidado e sirva decorado com pedaços de tangerina e açúcar de confeiteiro.

2. Bolo de batata-doce

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de batata-doce descascada e ralada
  • 100 ml de leite vegetal
  • 1/2 xícara de chá de açúcar de coco
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • 1 xícara de chá de farelo de aveia
  • 1/2 xícara de chá de amido de milho
  • 3 ovos
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a batata-doce com os ovos, o leite vegetal, o óleo de coco e o açúcar de coco até obter uma consistência homogênea. Adicione o farelo de aveia e o amido de milho e bata novamente para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Transfira a massa para uma forma com furo central untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.
Bolo de maçã com castanhas (Imagem: Amir_v | Shutterstock)
Bolo de maçã com castanhas Crédito: Imagem: Amir_v | Shutterstock

3. Bolo de maçã com castanhas

Ingredientes

Massa
  • 2 maçãs sem sementes e picadas
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite vegetal
  • 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar
Cobertura
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sopa de amêndoas laminadas
  • 1 colher de sopa de nozes picadas
  • 1 colher de sopa de castanha-do-pará picada

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata as maçãs, os ovos, o leite vegetal, o óleo de coco e o açúcar mascavo até obter um creme homogêneo. Adicione a farinha de aveia e a canela e bata novamente para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Transfira a massa para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Em um recipiente, misture os ingredientes da cobertura e espalhe sobre a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

4. Bolo de frutas vermelhas

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 170 g de iogurte natural
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • 1/2 xícara de chá de mel
  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 1 1/2 xícara de chá de frutas vermelhas (morango, framboesa, mirtilo e cereja)
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1 xícara de chá de farinha de quinoa
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de quinoa para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos com o iogurte, o óleo de coco, o mel e o suco de limão. Em um recipiente, coloque o açúcar mascavo, o sal, a farinha de amêndoas e de quinoa e mexa. Despeje no liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea.
Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Transfira a massa para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de quinoa. Disponha as frutas vermelhas sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 50 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

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