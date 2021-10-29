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Talento

Cissa Guimarães deixa a Rede Globo após mais de 40 anos

Ela apresentava desde 2015 o programa "É de Casa", exibido aos sábados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 17:32

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães, 64, deixa a Globo após mais de quarenta anos, segundo a emissora. Em nota, a empresa informou nesta sexta-feira (29) que foi "uma parceria alegre e de sucesso de mais de quatro décadas" e que as "portas estão abertas para futuros projetos nas múltiplas plataformas".
Cissa, que estava desde 2015 no "É de Casa", comandava o programa ao lado de Ana Furtado, Patrícia Poeta, André Marques, Manoel Santos e Talitha Morete. Mas ela se tornou mais conhecida do grande público como apresentadora do Vídeo Show (1986-2001), além das inúmeras novelas que atuou na emissora.
Cissa Guimarães foi dispensada da Rede Globo nesta sexta-feira (29)
Cissa Guimarães foi dispensada da Rede Globo nesta sexta-feira (29) Crédito: Reprodução/ Instagram @cissaguimaraes
"Fui muito feliz nesse casamento de mais de 40 anos. E é isso que vou levar: as boas parcerias, os imensos aprendizados, os momentos felizes, emocionantes e compartilhados, que ficaram para a história - minha, do público e da TV Globo. A minha gratidão mora aí, nesse sentimento lindo e nessa vida que construímos juntos", disse Cissa Guimarães.
Cissa se junta a outras estrelas da Globo que não tiveram seus contratos fixos renovados devidos a mudanças da emissora que tem feito contratações por obra. Antes dela, Renato Aragão deixou a emissora em junho do ano passado após 44 anos como contratado.
O Grupo Globo vem trabalhando com um novo modelo de gestão de negócios desde o final de 2018, o que inclui a reformulação e o enxugamento do quadro de profissionais. O casting de artistas começou a ser atingido nos últimos meses e já levou à dispensa de Vera Fischer, 68, Miguel Falabella, 63, e José de Abreu, 74.

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