Série de TV vai mostrar acidente de trem que mudou a infância de Roberto Carlos

Nelson Motta e Patrícia Andrade (de "Dois Filhos de Francisco") estão desenvolvendo uma série em quatro capítulos que vai retratar a vida e a obra de Roberto Carlos. A atração vai trazer o acidente de trem em Cachoeiro de Itapemirim, em 1947, quando, em meio às comemorações do Dia de São Pedro, o cantor acabou tendo uma de suas pernas amputadas, ainda criança.
O assunto, pouco comentado por Roberto, foi um dos temas da música "O Divã". "Relembro bem a festa, o apito/ E na multidão um grito/ O sangue no linho branco/ A paz de quem carregava/ Em seus braços quem chorava".
Em entrevista a Washington Olivetto, no podcast W/ Cast, Nelson comentou que fez uma série de entrevistas com o cantor capixaba para escrever o roteiro da trama. Em uma delas, ele topou falar sobre o acidente, sem neuras ou tabus.
"Roberto contou que com 13/ 14 anos ele não tinha nem uma prótese na perna. Era aquela calça com alfinetinho e a muleta. Ele ia para o colégio, brincava. Depois, o pai dele ouviu falar que no Rio havia um médico que fazia prótese. Ele foi lá com o pai, mas não deu em nada. No terceiro hospital que eles foram, ouviram falar de um médico alemão. O alemão botou uma bola de tênis para amenizar e construiu uma prótese para o Roberto. Ele contou que saiu correndo, tropeçando, foi correndo pela praia. No dia seguinte, ele foi a um baile e dançou a noite inteira. Ele não teve nenhum problema em falar da perna, do acidente", revelou Motta a Olivetto.