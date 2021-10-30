Série de TV vai mostrar acidente de trem que mudou a infância de Roberto Carlos

Série de TV vai mostrar vida e obra de Roberto Carlos Crédito: Nestor Muller

Nelson Motta e Patrícia Andrade (de "Dois Filhos de Francisco") estão desenvolvendo uma série em quatro capítulos que vai retratar a vida e a obra de Roberto Carlos. A atração vai trazer o acidente de trem em Cachoeiro de Itapemirim, em 1947, quando, em meio às comemorações do Dia de São Pedro, o cantor acabou tendo uma de suas pernas amputadas, ainda criança.

O assunto, pouco comentado por Roberto, foi um dos temas da música "O Divã". "Relembro bem a festa, o apito/ E na multidão um grito/ O sangue no linho branco/ A paz de quem carregava/ Em seus braços quem chorava".

Em entrevista a Washington Olivetto, no podcast W/ Cast, Nelson comentou que fez uma série de entrevistas com o cantor capixaba para escrever o roteiro da trama. Em uma delas, ele topou falar sobre o acidente, sem neuras ou tabus.