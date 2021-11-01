Juju Salimeni diz que ganhava R$ 200 no "Pânico"; "Me sentia um lixo"

Juju Salimeni, ao colunista Léo Dias, afirmou que ganhava R$ 200 por sua participação no programa "Pânico na TV" Crédito: Reprodução/ Instagram @jujusalimeni, com foto de Thais Aline @fiocondutor

Musa fitness, Juju Salimeni concedeu entrevista ao colunista Léo Dias, do portal Metrópoles, e decidiu falar abertamente sobre sua vida e também de alguns "fantasmas" que carrega desde o início da carreira.

Ao jornalista, disse agradecer muito ao programa "Pânico na TV", onde começou sua carreira. Mas garante que aquela foi uma fase muito difícil em sua vida.

“Ganhava R$ 200 por programa. Me sentia um lixo. As mulheres eram tratadas como um pedaço de carne”, relatou.

A musa fitness também afirmou que venceu a depressão há pouco tempo, confessando que seus problemas emocionais começaram na época em que participava do humorístico.

"Tinha que pular de um penhasco e estar plena. Comecei a fazer tudo no automático. Estava apática, só queria ficar sozinha e as pessoas achavam que eu era antipática”, lembrou, com tristeza.