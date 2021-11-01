Juju Salimeni diz que ganhava R$ 200 no "Pânico"; "Me sentia um lixo"

Musa fitness, Juju Salimeni concedeu entrevista ao colunista Léo Dias, do portal Metrópoles, e decidiu falar abertamente sobre sua vida e também de alguns "fantasmas" que carrega desde o início da carreira.
Ao jornalista, disse agradecer muito ao programa "Pânico na TV", onde começou sua carreira. Mas garante que aquela foi uma fase muito difícil em sua vida.
“Ganhava R$ 200 por programa. Me sentia um lixo. As mulheres eram tratadas como um pedaço de carne”, relatou.
A musa fitness também afirmou que venceu a depressão há pouco tempo, confessando que seus problemas emocionais começaram na época em que participava do humorístico.
"Tinha que pular de um penhasco e estar plena. Comecei a fazer tudo no automático. Estava apática, só queria ficar sozinha e as pessoas achavam que eu era antipática”, lembrou, com tristeza.
Juju também afirmou que as mulheres não era valorizadas. "A gente era bem desvalorizada. Era um programa de homens, total machista. Não cabe nos dias de hoje. É absurdo para os dias atuais. Eles não souberam se adequar. Existia humor depreciativo e uma forma de zoar as mulheres", complementou.