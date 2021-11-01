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Música

'Não vou parar. Vou até as rodas caírem', diz Madonna sobre idade

Cantora ainda afirma que também não pensa em se aposentar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 15:38

Madonna durante aparição no MTV Video Music Awards 2021
Madonna durante aparição no MTV Video Music Awards 2021 Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora Madonna, 63, afirmou que não pensa em sua idade enquanto está se apresentando. "Eu nunca penso sobre as limitações de tempo e quando devo parar", afirmou a artista em entrevista a V Magazine, onde debateu sobre seu novo documentário e a decisão de continuar fazendo shows.
"Eu nem penso na minha idade, para dizer a verdade. Eu simplesmente continuo. Mesmo quando fiz quase toda a minha turnê em agonia, não tinha cartilagem no meu quadril direito, e todos ficavam dizendo: 'Você tem que parar, você tem que parar'. Eu falei: 'Não vou parar. Vou até as rodas caírem'", completou.
Madonna revela que também descarta se aposentar. "Eu só penso nisso quando pessoas extremamente ignorantes me dizem: 'Você não acha que mereceu o direito de apenas sentar e desfrutar de todo o seu sucesso e todas as coisas que você conquistou e se aposentar?'".
'Aposentar', ninguém ousaria dizer essa palavra para mim. Eu digo a eles: 'Espere um segundo. Por que você acha que eu faço o que faço? Por que você faz o que você faz? Você tem um encontro com você mesmo?'", completou.
Recentemente, Lourdes Leon, 25, filha da artista, disse que a cantora é uma mãe controladora e que faz questão de não dar tudo de mão beijada para os filhos. Em entrevista à revista Interview, a modelo e estilista afirmou também que buscou a independência financeira logo após se formar no ensino médio.

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"Eu acho que se os seus pais pagam por tudo, eles acabam tendo controle sobre você. Minha mãe é uma maníaca por controle, e ela me controlou por toda a vida. Eu precisava ser completamente independente dela assim que me formasse", disse.
Lourdes Leon pagou a própria faculdade. "Nunca tivemos nada de mão beijada na nossa família. É óbvio, crescemos com muitos privilégios. Mas a minha mãe via todos esses filhos de celebridades e pensava, 'os meus filhos não vão ser assim'", disse.
A modelo e estilista acrescentou que um dos grandes ensinamentos que aprendeu com Madonna é que ela deve se preocupar mais com o que ela quer fazer pelo mundo, de que forma quer ser reconhecida, e menos sobre a sua aparência física ou ter uma vida de luxo.

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