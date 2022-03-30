29° Festival de Cinema de Vitória abre inscrições pra curtas e longas

Festival de Cinema de Vitória Crédito: Levi Mori

O 29º Festival de Cinema de Vitória está mais do que confirmado. Previsto para acontecer entre os dias 20 a 25 de setembro, na cidade de Vitória, o evento retorna ao formato presencial depois de duas edições virtuais.

Para compor a programação da sua 29ª edição, estão abertas as inscrições para a seleção de curtas e longas-metragens que serão exibidos nas mostras competitivas do evento. Realizadores e realizadoras de todo o Brasil podem enviar filmes produzidos entre os anos de 2021 e 2022 até o dia 29 de abril.

A democratização e a visibilidade da produção audiovisual contemporânea é o principal foco desta edição. Os filmes exibidos e vencedores das sessões competitivas do evento recebem o Troféu Vitória, símbolo oficial do Festival de Cinema de Vitória.

COMO FAZER A INSCRIÇÃO

Todo o processo de inscrições e envio de mídia acontece em formato digitalizado e gratuito. Serão aceitos somente os filmes enviados através de link pelo formulário oficial de inscrições

Podem ser inscritos filmes de diversos gêneros, como ficção, documentário, animação, experimental e videoclipe. Serão exibidas apenas as produções que possuam cópia em MOV ou MP4, codec H264.

Os filmes devem ter duração máxima de 25 minutos (créditos inclusos) para curtas-metragens; e, longas-metragens, o mínimo de 70 minutos. O responsável pela inscrição deverá informar, no ato de sua inscrição, em campo próprio e disponível, um link para visualização completa e download na íntegra do filme, preferencialmente Vimeo ou YouTube, e também a senha de acesso, quando for o caso.

Não serão aceitos links de transferência de arquivos, como WeTransfer, Dropbox, SendSpace ou qualquer outra ferramenta de alocação de dados que tenha prazo de expiração do link gerado. Não serão aceitas cópias em mídia física para a inscrição.

E filmes anteriormente inscritos e que não foram exibidos não estarão aptos para participar novamente da seleção. Somente serão aceitos no máximo dois (02) filmes por realizador ou coletivo de realizadores, de forma que no caso de inscrições além do limite serão consideradas as 2 obras mais recentes.

As informações completas sobre o processo de inscrição podem ser acessadas no site https://festivaldevitoria.com.br/29fv . Em caso de possíveis dúvidas podem ser retiradas através do e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 99241-7022, de segunda à sexta-feira, das 9 às 17 horas.

MOSTRAS

Os filmes escolhidos pela curadoria do festival serão distribuídos em 11 janelas de exibição. Entre elas, estão a 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, com uma seleção de títulos da safra recente do cinema brasileiro; a 12ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, que apresenta um panorama do cinema autoral nacional de longa-metragem; a 12ª Mostra Quatro Estações, com produções que abordam a temática da diversidade sexual; a 11ª Mostra Corsária, com filmes que apresentam pesquisas de linguagem da estética cinematográfica; a 11ª Mostra Foco Capixaba, janela exclusiva para realizadores do Espírito Santo; e a 9ª Mostra Outros Olhares, que propõe a observação da construção de novos mundos a partir de experiências particulares.

A 7ª Mostra Mulheres no Cinema, é uma janela para a exibição de filmes dirigidos exclusivamente por mulheres e que aborda as questões de gênero, valorizando a atuação feminina por trás das câmeras; e a 7ª Mostra Cinema e Negritude, exibe filmes produzidos exclusivamente por realizadores negros e que tratam da pluralidade de narrativas que atravessam a população negra no Brasil.

A 6ª Mostra Nacional de Videoclipes, apresenta produções do gênero experimental por excelência e que fundem música e audiovisual; a 5ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental, abre espaço para o debate sobre sustentabilidade e questões ambientais. Fechando as janelas de exibição, a 4ª Mostra Do Outro Lado – Cinema Fantástico, que traz o universo fantástico e de horror para o evento.

SERVIÇO