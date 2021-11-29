Conheça os vencedores do 28° Festival de Cinema de Vitória

O Festival de Cinema de Vitória anunciou na noite deste domingo (28), os filmes vencedores da sua 28ª edição. Os escolhidos pelo Júri Técnico do 28º FCV e vencedores do Troféu Vitória de Melhor Filme na 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas foi "Prata", de Lucas Melo.
- O Troféu Vitória de Melhor Direção foi para Victor Quintanilha, diretor do filme Portugal Pequeno.
- O Troféu Vitória de Melhor Roteiro foi para Cinco Fitas, de Heraldo de Deus e Vilma Martins.
- O Troféu Vitória de Melhor Contribuição Artística foi para Meus Santos Saúdam Teus Santos, de Rodrigo Antônio.
- O Troféu Vitória de Melhor Interpretação foi para Isabela Catão por O Barco e o Rio, de Bernardo Ale Abinader.
- E o Troféu Vitória – Prêmio Especial do Júri foi para USINA - Desejo Contra a Indústria do Medo, de Amanda Seraphico, Clarissa Ribeiro e Lorran Dias.
Na 11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas o vencedor do Troféu Vitória de Melhor Filme foi "Última Cidade", de Victor Furtado.
- O Troféu Vitória de Melhor Direção foi para Djin Sganzerla, de Mulher Oceano.
- O Troféu Vitória de Melhor Roteiro foi para Noites de Alface, de Zeca Ferreira.
- O Troféu Vitória de Melhor Contribuição Artística foi para Máquina do Desejo, de Joaquim Castro e Lucas Weglinski.
- O Troféu Vitória de Melhor Interpretação foi para João Pedro Zappa por Noites de Alface, de Zeca Ferreira.
- Na 11ª Mostra Quatro Estações recebeu o Troféu Vitória de Melhor Filme o curta-metragem O Fio de Ariadne, de Mozart Freire e Ton Martins.
A 10ª Mostra Foco Capixaba concedeu o Troféu Vitória para "Nostalgia", de Raphael Araújo. Na 10ª Mostra Corsária os vencedores do Troféu Vitória de Melhor Filme foram os curtas "Há uma Profeta nas Olaias, Tenham Cuidado!", de Lucas Camargo de Barros; e "Os Últimos Românticos do Mundo", de Henrique Arruda. Na 8ª Mostra Outros Olhares, o Troféu Vitória de Melhor curta-metragem foi para "Utopia", de Rayane Penha.
"O Peixe", de Natasha Jascalevich, foi o vencedor do Troféu Vitória de Melhor Filme da 6ª Mostra Mulheres no Cinema.
- Na 6ª Mostra Cinema e Negritude, o curta-metragem "25 Anos sem Asfalto", de Fabi Andrade, foi o vencedor do Troféu Vitória de Melhor Filme.
- Na 5ª Mostra Nacional de Videoclipes, o vencedor do Troféu Vitória de Melhor Filme foi "Bruta", de Raymundo Calumby.
- Artista: Sandyalê.
- Na 4ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental, o Troféu Vitória de Melhor Filme foi para "Tapajós Ameaçado", de Thomaz Pedro.
- E fechando a premiação o vencedor do Troféu Vitória de Melhor Filme na 3ª Mostra Do Outro Lado – Cinema Fantástico foi "Jamary", de Begê Muniz.
O público também participou e escolheu os seus filmes preferidos durante os seis dias de exibição. Os vencedores do Troféu Vitória de Melhor Filme segundo o Júri Popular foram:
- Na 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, Praia dos Tempos, de Luan Santos;
- Na 11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas; Mirador, de Bruno Costa;
- Na 11ª Mostra Quatro Estações; Time de Dois, de André Santos;
- Na 10ª Mostra Foco Capixaba; Quimera, de Luísa Costa Miranda,
- Na 10ª Mostra Corsária; Presente Maravilha, de Jeã Santos;
- Na 8ª Mostra Outros Olhares; Utopia, de Rayane Penha;
- Na 6ª Mostra Mulheres no Cinema; O Peixe, de Natasha Jascalevich;
- Na 6ª Mostra Cinema e Negritude; 25 Anos sem Asfalto, de Fabi Andrade,
- Na 5ª Mostra Nacional de Videoclipes; Lockdown, de Roberto Mamfrim. Artista: Carga Pezada;
- Na 4ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental; Tapajós Ameaçado, de Thomaz Pedro;
- Na 3ª Mostra Do Outro Lado – Cinema Fantástico o vencedor foi Magnético, de Cassemiro Vitorino e Ilka Goldschmidt.
Menções Honrosas
- Victor de Melo, fotógrafo do filme "Última Cidade", de Victor Furtado
- Maria Luiza da Costa, atriz do filme "Mirador", de Bruno Costa
- André Guerreiro Lopes, fotógrafo do filme "Mulher Oceano", de Djin Sganzerla
- O Nascimento de Helena, de Rodrigo Almeida
- A Beleza de Rose, de Natal Portela
- Atlântida, de Diego Locatelli
Menção Honrosa:
- Olhos de Cachoeira, de Adler Paz
- Fora de Época, de Laís Catalano Aranha e Drica Czech
- Come, de Flora Fiorio. Artista: Dan Abranches e Pe Lopes
- Ararinha da Viola, de Letícia Pires. Artista: Isis Broken
- Dois Riachôes: Cacau e Liberdade, de Fellipe Abreu e Patrícia Moll
- What About Our Future?, de Cláudio Cruz e Jaime Leigh Gianopoulos
- Ar, de Marcelo Oliveira e William Oliveira
- Minha Bateria Está Fraca e Está Ficando Tarde, de Rubiane Maia e Tom Nóbrega
Prêmio ADB
- O Júri Especial da ABD Capixaba concedeu o Troféu Vitória de Melhor Filme ao curta-metragem Faz Vinte Anos, de Tati Franklin.
25ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE CURTAS
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Prata, de Lucas Melo
- Troféu Vitória – Prêmio Especial do Júri: USINA - Desejo contra a indústria do medo, de Amanda
- Seraphico, Clarissa Ribeiro e Lorran Dias
- Troféu Vitória – Melhor Direção: Victor Quintanilha, diretor do filme Portugal Pequeno
- Troféu Vitória – Melhor Roteiro: Cinco Fitas, de Heraldo de Deus e Vilma
- Martins
- Troféu Vitória – Melhor Contribuição Artística: Meus santos saúdam teus santos, de Rodrigo Antônio
- Troféu Vitória – Melhor Interpretação: Isabela Catão por O Barco e o Rio, de Bernardo Ale Abinader
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular) - Praia dos Tempos, de Luan Santos
11ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE LONGAS
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Última Cidade, de Victor Furtado
- Troféu Vitória – Melhor Direção: Djin Sganzerla, diretora do filme Mulher Oceano
- Troféu Vitória – Melhor Roteiro: Noites de Alface, de Zeca Ferreira
- Troféu Vitória – Melhor Contribuição Artística: Máquina do Desejo, de Joaquim Castro e Lucas Weglinski
- Troféu Vitória – Melhor Interpretação: João Pedro Zappa por Noites de Alface, de Zeca Ferreira
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular) - Mirador, de Bruno Costa
- Menção Honrosa: Victor de Melo, fotógrafo do filme "Última Cidade", de Victor Furtado
- Menção Honrosa: Maria Luiza da Costa, atriz do filme "Mirador",
- de Bruno Costa
- Menção Honrosa: André Guerreiro Lopes, fotógrafo do filme "Mulher Oceano", de Djin Sganzerla
11ª MOSTRA QUATRO ESTAÇÕES
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): O Fio de Ariadne, de Mozart Freire e Ton Martins
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Time de Dois, de André Santos
- Menção Honrosa: O Nascimento de Helena, de Rodrigo Almeida
10ª MOSTRA FOCO CAPIXABA
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico) - Nostalgia, de Raphael Araújo
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Quimera, de Luísa Costa Miranda
8ª MOSTRA OUTROS OLHARES
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Utopia, de Rayane Penha
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Utopia, de Rayane Penha
- Menção Honrosa: A Beleza de Rose, de Natal Portela
10ª MOSTRA CORSÁRIA
- Troféu Vitória (Melhores Filmes/ Júri Técnico): Há uma Profeta nas Olaias, Tenham Cuidado!, de
- Lucas Camargo de Barros e Os Últimos Românticos do Mundo, de Henrique Arruda
- Troféu Vitória (Júri Popular): Presente Maravilha, de Jeã Santos
- Menção Honrosa: Atlântida, de Diego Locatelli
6ª MOSTRA CINEMA E NEGRITUDE
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): 25 Anos sem Asfalto, de Fabi Andrade Troféu
- Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): 25 Anos sem Asfalto, de Fabi Andrade
- Menção Honrosa: Olhos de Cachoeira, de Adler Paz
6ª MOSTRA MULHERES NO CINEMA
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): O Peixe, de Natasha Jascalevich
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): O Peixe, de Natasha Jascalevich
- Menção Honrosa: Fora de Época, de Laís Catalano Aranha e Drica Czech
5ª MOSTRA NACIONAL DE VIDEOCLIPES
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Bruta, de Raymundo Calumby. Artista: Sandyalê
- Troféu Vitória - Melhor Filme (Júri Popular): Lockdown, de Roberto Mamfrim. Artista: Carga Pezada
- Menção Honrosa: Come, de Flora Fiorio. Artista: Dan Abranches e Pe Lopes
- Menção Honrosa: Ararinha da Viola, de Letícia Pires. Artista: Isis Broken
4ª MOSTRA NACIONAL DE CINEMA AMBIENTAL
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Tapajós Ameaçado, de Thomaz Pedro
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Tapajós Ameaçado, de Thomaz Pedro
- Menção Honrosa: Dois Riachôes: Cacau e Liberdade, de Fellipe Abreu e Patrícia Moll
- Menção Honrosa: What About Our Future?, de Cláudio Cruz e Jaime Leigh Gianopoulos
3ª MOSTRA DO OUTRO LADO – CINEMA FANTÁSTICO
- Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Jamary, de Begê Muniz
- Troféu Vitória - Melhor Filme (Júri Popular): Magnético, de Cassemiro Vitorino e Ilka Goldschmidt
- Menção Honrosa: Ar, de Marcelo Oliveira e William Oliveira
- 2º PRÊMIO ABD CAPIXABA
- Melhor Filme: Faz Vinte Anos, de Tati Franklin
- Menção Honrosa: Minha Bateria Está Fraca e Está Ficando Tarde, de Rubiane Maia e Tom Nóbrega
O 28º Festival de Cinema de Vitória conta com o patrocínio do Ministério do Turismo, através da Lei de Incentivo à Cultura. Conta com o apoio da Rede Gazeta, da Tower Web e do Banestes.
Conta também com o apoio institucional do Canal Brasil, da ABD Capixaba, da Carla Buaiz Jóias, da Inssaei.tv, do Centro Cultural Sesc Glória e da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo. A realização é da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).