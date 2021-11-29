Conheça os vencedores do 28° Festival de Cinema de Vitória

Prata, de Lucas Melo, venceu a categoria de Melhor Filme (Júri Técnico) da 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas Crédito: Reprodução

O Festival de Cinema de Vitória anunciou na noite deste domingo (28), os filmes vencedores da sua 28ª edição. Os escolhidos pelo Júri Técnico do 28º FCV e vencedores do Troféu Vitória de Melhor Filme na 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas foi "Prata", de Lucas Melo.

O Troféu Vitória de Melhor Direção foi para Victor Quintanilha, diretor do filme Portugal Pequeno.

foi para Victor Quintanilha, diretor do filme Portugal Pequeno. O Troféu Vitória de Melhor Roteiro foi para Cinco Fitas, de Heraldo de Deus e Vilma Martins.

foi para Cinco Fitas, de Heraldo de Deus e Vilma Martins. O Troféu Vitória de Melhor Contribuição Artística foi para Meus Santos Saúdam Teus Santos, de Rodrigo Antônio.

foi para Meus Santos Saúdam Teus Santos, de Rodrigo Antônio. O Troféu Vitória de Melhor Interpretação foi para Isabela Catão por O Barco e o Rio, de Bernardo Ale Abinader.

foi para Isabela Catão por O Barco e o Rio, de Bernardo Ale Abinader. E o Troféu Vitória – Prêmio Especial do Júri foi para USINA - Desejo Contra a Indústria do Medo, de Amanda Seraphico, Clarissa Ribeiro e Lorran Dias.

Na 11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas o vencedor do Troféu Vitória de Melhor Filme foi "Última Cidade", de Victor Furtado.

O Troféu Vitória de Melhor Direção foi para Djin Sganzerla, de Mulher Oceano.

foi para Djin Sganzerla, de Mulher Oceano. O Troféu Vitória de Melhor Roteiro foi para Noites de Alface, de Zeca Ferreira.

foi para Noites de Alface, de Zeca Ferreira. O Troféu Vitória de Melhor Contribuição Artística foi para Máquina do Desejo, de Joaquim Castro e Lucas Weglinski.

foi para Máquina do Desejo, de Joaquim Castro e Lucas Weglinski. O Troféu Vitória de Melhor Interpretação foi para João Pedro Zappa por Noites de Alface, de Zeca Ferreira.

foi para João Pedro Zappa por Noites de Alface, de Zeca Ferreira. Na 11ª Mostra Quatro Estações recebeu o Troféu Vitória de Melhor Filme o curta-metragem O Fio de Ariadne, de Mozart Freire e Ton Martins.

A 10ª Mostra Foco Capixaba concedeu o Troféu Vitória para "Nostalgia", de Raphael Araújo. Na 10ª Mostra Corsária os vencedores do Troféu Vitória de Melhor Filme foram os curtas "Há uma Profeta nas Olaias, Tenham Cuidado!", de Lucas Camargo de Barros; e "Os Últimos Românticos do Mundo", de Henrique Arruda. Na 8ª Mostra Outros Olhares, o Troféu Vitória de Melhor curta-metragem foi para "Utopia", de Rayane Penha.

O Peixe, de Natasha Jascalevich, foi o vencedor do Troféu Vitória de Melhor Filme da 6ª Mostra Mulheres no Cinema Crédito: Reprodução

"O Peixe", de Natasha Jascalevich, foi o vencedor do Troféu Vitória de Melhor Filme da 6ª Mostra Mulheres no Cinema.

Na 6ª Mostra Cinema e Negritude, o curta-metragem "25 Anos sem Asfalto", de Fabi Andrade, foi o vencedor do Troféu Vitória de Melhor Filme.

Na 5ª Mostra Nacional de Videoclipes, o vencedor do Troféu Vitória de Melhor Filme foi "Bruta", de Raymundo Calumby.

Artista: Sandyalê.

Na 4ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental, o Troféu Vitória de Melhor Filme foi para "Tapajós Ameaçado", de Thomaz Pedro.

E fechando a premiação o vencedor do Troféu Vitória de Melhor Filme na 3ª Mostra Do Outro Lado – Cinema Fantástico foi "Jamary", de Begê Muniz.

O público também participou e escolheu os seus filmes preferidos durante os seis dias de exibição. Os vencedores do Troféu Vitória de Melhor Filme segundo o Júri Popular foram:

Na 25ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, Praia dos Tempos , de Luan Santos;

, de Luan Santos; Na 11ª Mostra Competitiva Nacional de Longas; Mirador , de Bruno Costa;

, de Bruno Costa; Na 11ª Mostra Quatro Estações; Time de Dois , de André Santos;

, de André Santos; Na 10ª Mostra Foco Capixaba; Quimera , de Luísa Costa Miranda,

, de Luísa Costa Miranda, Na 10ª Mostra Corsária; Presente Maravilha , de Jeã Santos;

, de Jeã Santos; Na 8ª Mostra Outros Olhares; Utopia , de Rayane Penha;

, de Rayane Penha; Na 6ª Mostra Mulheres no Cinema; O Peixe , de Natasha Jascalevich;

, de Natasha Jascalevich; Na 6ª Mostra Cinema e Negritude; 25 Anos sem Asfalto , de Fabi Andrade,

, de Fabi Andrade, Na 5ª Mostra Nacional de Videoclipes; Lockdown , de Roberto Mamfrim. Artista: Carga Pezada;

, de Roberto Mamfrim. Artista: Carga Pezada; Na 4ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental; Tapajós Ameaçado , de Thomaz Pedro;

, de Thomaz Pedro; Na 3ª Mostra Do Outro Lado – Cinema Fantástico o vencedor foi Magnético, de Cassemiro Vitorino e Ilka Goldschmidt.

Menções Honrosas

Victor de Melo, fotógrafo do filme "Última Cidade" , de Victor Furtado

, de Victor Furtado Maria Luiza da Costa, atriz do filme "Mirador" , de Bruno Costa

, de Bruno Costa André Guerreiro Lopes, fotógrafo do filme "Mulher Oceano" , de Djin Sganzerla

, de Djin Sganzerla O Nascimento de Helena , de Rodrigo Almeida

, de Rodrigo Almeida A Beleza de Rose , de Natal Portela

, de Natal Portela Atlântida, de Diego Locatelli

A atriz Maria Luiza da Costa recebeu Menção Honrosa pelo seu trabalho no longa Mirador, de Bruno Costa Crédito: Reprodução

Menção Honrosa:

Olhos de Cachoeira, de Adler Paz

Fora de Época, de Laís Catalano Aranha e Drica Czech

Come, de Flora Fiorio. Artista: Dan Abranches e Pe Lopes

Ararinha da Viola, de Letícia Pires. Artista: Isis Broken

Dois Riachôes: Cacau e Liberdade, de Fellipe Abreu e Patrícia Moll

What About Our Future?, de Cláudio Cruz e Jaime Leigh Gianopoulos

Ar, de Marcelo Oliveira e William Oliveira

Minha Bateria Está Fraca e Está Ficando Tarde, de Rubiane Maia e Tom Nóbrega

Prêmio ADB

O Júri Especial da ABD Capixaba concedeu o Troféu Vitória de Melhor Filme ao curta-metragem Faz Vinte Anos, de Tati Franklin.

25ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE CURTAS

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Prata, de Lucas Melo

Troféu Vitória – Prêmio Especial do Júri: USINA - Desejo contra a indústria do medo, de Amanda

Seraphico, Clarissa Ribeiro e Lorran Dias

Troféu Vitória – Melhor Direção: Victor Quintanilha, diretor do filme Portugal Pequeno

Troféu Vitória – Melhor Roteiro: Cinco Fitas, de Heraldo de Deus e Vilma

Martins

Troféu Vitória – Melhor Contribuição Artística: Meus santos saúdam teus santos, de Rodrigo Antônio

Troféu Vitória – Melhor Interpretação: Isabela Catão por O Barco e o Rio, de Bernardo Ale Abinader

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular) - Praia dos Tempos, de Luan Santos

11ª MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL DE LONGAS

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Última Cidade, de Victor Furtado

Troféu Vitória – Melhor Direção: Djin Sganzerla, diretora do filme Mulher Oceano

Troféu Vitória – Melhor Roteiro: Noites de Alface, de Zeca Ferreira

Troféu Vitória – Melhor Contribuição Artística: Máquina do Desejo, de Joaquim Castro e Lucas Weglinski

Troféu Vitória – Melhor Interpretação: João Pedro Zappa por Noites de Alface, de Zeca Ferreira

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular) - Mirador, de Bruno Costa

Menção Honrosa: Victor de Melo, fotógrafo do filme "Última Cidade", de Victor Furtado

Menção Honrosa: Maria Luiza da Costa, atriz do filme "Mirador",

de Bruno Costa

Menção Honrosa: André Guerreiro Lopes, fotógrafo do filme "Mulher Oceano", de Djin Sganzerla

11ª MOSTRA QUATRO ESTAÇÕES

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): O Fio de Ariadne, de Mozart Freire e Ton Martins



Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Time de Dois, de André Santos



Menção Honrosa: O Nascimento de Helena, de Rodrigo Almeida



10ª MOSTRA FOCO CAPIXABA

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico) - Nostalgia, de Raphael Araújo

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Quimera, de Luísa Costa Miranda

8ª MOSTRA OUTROS OLHARES

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Utopia, de Rayane Penha

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Utopia, de Rayane Penha

Menção Honrosa: A Beleza de Rose, de Natal Portela

Utopia, de Rayane Penha, recebeu o Troféu Vitória de Melhor Filme 8ª Mostra Outros Olhares Crédito: Reprodução

10ª MOSTRA CORSÁRIA

Troféu Vitória (Melhores Filmes/ Júri Técnico): Há uma Profeta nas Olaias, Tenham Cuidado!, de

Lucas Camargo de Barros e Os Últimos Românticos do Mundo, de Henrique Arruda

Troféu Vitória (Júri Popular): Presente Maravilha, de Jeã Santos

Menção Honrosa: Atlântida, de Diego Locatelli

6ª MOSTRA CINEMA E NEGRITUDE

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): 25 Anos sem Asfalto, de Fabi Andrade Troféu

Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): 25 Anos sem Asfalto, de Fabi Andrade

Menção Honrosa: Olhos de Cachoeira, de Adler Paz

6ª MOSTRA MULHERES NO CINEMA

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): O Peixe, de Natasha Jascalevich

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): O Peixe, de Natasha Jascalevich

Menção Honrosa: Fora de Época, de Laís Catalano Aranha e Drica Czech

5ª MOSTRA NACIONAL DE VIDEOCLIPES

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Bruta, de Raymundo Calumby. Artista: Sandyalê

Troféu Vitória - Melhor Filme (Júri Popular): Lockdown, de Roberto Mamfrim. Artista: Carga Pezada

Menção Honrosa: Come, de Flora Fiorio. Artista: Dan Abranches e Pe Lopes

Menção Honrosa: Ararinha da Viola, de Letícia Pires. Artista: Isis Broken

4ª MOSTRA NACIONAL DE CINEMA AMBIENTAL

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Tapajós Ameaçado, de Thomaz Pedro

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Popular): Tapajós Ameaçado, de Thomaz Pedro

Menção Honrosa: Dois Riachôes: Cacau e Liberdade, de Fellipe Abreu e Patrícia Moll

Menção Honrosa: What About Our Future?, de Cláudio Cruz e Jaime Leigh Gianopoulos

3ª MOSTRA DO OUTRO LADO – CINEMA FANTÁSTICO

Troféu Vitória – Melhor Filme (Júri Técnico): Jamary, de Begê Muniz

Troféu Vitória - Melhor Filme (Júri Popular): Magnético, de Cassemiro Vitorino e Ilka Goldschmidt

Menção Honrosa: Ar, de Marcelo Oliveira e William Oliveira

2º PRÊMIO ABD CAPIXABA

Melhor Filme: Faz Vinte Anos, de Tati Franklin

Menção Honrosa: Minha Bateria Está Fraca e Está Ficando Tarde, de Rubiane Maia e Tom Nóbrega

O 28º Festival de Cinema de Vitória conta com o patrocínio do Ministério do Turismo, através da Lei de Incentivo à Cultura. Conta com o apoio da Rede Gazeta, da Tower Web e do Banestes.