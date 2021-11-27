Referência na arquitetura

Morre o arquiteto Ruy Ohtake, aos 83 anos

O arquiteto paulistano assinou obras como os hotéis Unique e Renaissance, além da sede do Instituto Tomie Ohtake, todos na capital paulista. Filho primogênito da artista nipo-brasileira Tomie Ohtake, ele tinha um câncer de medula.
Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 11:30

Morreu na manhã deste sábado (27), aos 83 anos, o arquiteto paulistano Ruy Ohtake, que assinou obras como os hotéis Unique e Renaissance, além da sede do Instituto Tomie Ohtake, todos na capital paulista. Filho primogênito da artista nipo-brasileira Tomie Ohtake, ele tinha um câncer de medula.
Ruy Othake
Filho primogênito da artista nipo-brasileira Tomie Ohtake, ele tinha um câncer de medula. Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
A morte foi confirmada por seu irmão, Ricardo. "Para Ruy, arquitetura era uma obra construída. E ele deixou uma quantidade muito grande de obras como legado", diz.
O velório será realizado neste sábado, em cerimônia aberta apenas para a família, e ele será cremado no Horto da Paz, também na capital paulista.

Veja Também

Xuxa diz que nunca sentiu atração por mulheres e que voltaria a posar nua

Atleta passou 15 anos acreditando que namorava a modelo Alessandra Ambrosio

Rainha Elizabeth 2ª vai reunir família no Natal em Sandringham

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para manter a dieta em dias frios
Carga de maconha do tipo haxixe marroquino, avaliada em mais de R$ 800 mil, foi apreendida no RJ a caminho do ES
Maconha "de grife" enviada para o ES é apreendida no Rio de Janeiro

