Atleta passou 15 anos acreditando que namorava a modelo Alessandra Ambrosio

O atleta italiano Roberto Cazzaniga e a modelo brasileira Alessandra Ambrosio Crédito: Reprodução | Internet

O jogador de vôlei da Itália Roberto Cazzaniga, de 42 anos, foi vítima de uma quadrilha que fez com que ele pensasse ser namorado virtual da modelo brasileira Alessandra Ambrosio. O golpe durou cerca de 15 anos, e o jogador perdeu 700 mil euros, o equivalente a R$ 4,4 milhões.

Segundo o G1, a história foi publicada na mídia italiana na quarta-feira (24) após uma reportagem de uma TV do país. Cazzaniga contou que o namoro acontecia por telefone e, por 15 anos, a pessoa que se passava pela modelo falava que não poderia se encontrar presencialmente com o jogador, e pedia dinheiro a ele.

Atualmente, a brasileira tem um relacionamento com o também modelo Richard Lee, com quem postou fotos em uma rede social em viagem ao Havaí, nesta quarta. Cazzaniga joga por uma equipe da segunda divisão da liga de vôlei da Itália.

O jogador conta que, em 2008, uma amiga dele chamada Manuela passou o contato telefônico de uma mulher chamada Maya, e esta disse que gostaria de conhecê-lo. Depois dos primeiros contatos, a mulher afirmou que Maya é um pseudônimo, e que ela seria a modelo brasileira Alessandra Ambrosio.

Na verdade, era uma mulher que se fazia passar pela modelo. Esse tipo de golpe é conhecido como "catfishing". O G1 apurou, ainda que três pessoas estavam envolvidas no esquema para extorquir dinheiro do atleta: Manuela, que passou o contato de “Maya”, o namorado de Manuela, e uma mulher de 50 anos, que vive na Sardenha, chamada Valeria, e que fingia ser Alessandra Ambrosio nos telefonemas.

"NUNCA NOS CONHECEMOS"

“Não, nós nunca nos conhecemos", disse o jogador, segundo o “Corriere della Sera. "Ela deu mil desculpas, como doença e trabalho. E ainda assim me apaixonei por aquela voz, uma chamada após a outra. Os contatos eram apenas pelo celular, quase que diariamente", completou.

À TV Le Iene, o jogador contou que a golpista começou a pedir dinheiro, inicialmente, afirmando que o caixa eletrônico havia sido bloqueado por causa de um problema ligado a uma herança. Ela alegava que não podia encontrá-lo devido à sua rotina de trabalho e por causa de uma doença cardíaca.

O jogador recorreu a parentes e amigos para levantar dinheiro. Segundo o “Corriere della Sera”, os colegas de Cazzaniga o descrevem como um homem introvertido e ingênuo, e foram eles que sentiram tratar-se de um golpe, insistindo, assim, para que o caso fosse investigado.

QUEM É ALESSANDRA AMBROSIO

Desde 2006, Alessandra Ambrosio, de 40 anos, encontra-se entre as modelos mais bem pagas do mundo e, de acordo com o site Celebrity Net Worth, tem uma fortuna avaliada em cerca de R$ 90 milhões.

A modelo brasileira Alessandra Ambrosio Crédito: Matt Winkelmeyer

Alessandra é mundialmente conhecida por ser uma das "Angels" da Victoria's Secret, um seleto grupo de modelos que fazem as campanhas da marca de lingerie americana. Pelo site "Models.com", a brasileira foi eleita em 2005 como a mulher mais sexy do mundo.