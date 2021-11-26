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Gil do Vigor realiza sonho de conhecer a neve: 'Incrível'

EX-BBB viajou para o estado de Utah, nos Estados Unidos, para esquiar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 09:53

O ex-BBB Gil do Vigor
O ex-BBB Gil do Vigor Crédito: Instagram/gildovigor
O economista e ex-BBB Gilberto Nogueira, 30, que ficou conhecido como Gil do Vigor, disse que está realizando o sonho de conhecer a neve. Nesta quinta (25), Gil compartilhou uma série de fotos e vídeos no stories do Instagram em uma estação de esqui em Utah .
"Que sonho conhecer a neve! Tantos sonhos sendo realizados! Que incrível! Às vezes eu paro e me belisco para ver se é comigo mesmo ou se eu estou em outra realidade", escreveu o ex-BBB na legenda da foto.
Nos vídeos nos stories, ele contou mais detalhes da viagem, como uma queda enquanto aprende a esquiar e a alegria de comer comida brasileira nos Estados Unidos.
"Eu estou agora aproveitando depois que passa a turbulência a gente tem que aproveitar um pouquinho, né? Senão a gente morre. Eu estou aqui vigorando", diz Gil do Vigor.
O ex-BBB também aproveitou para convidar os seguidores para assistirem seu quadro sobre finanças, O Brasil Tá Lascado, no programa Mais Você (Globo) e o documentário sobre a sua vida, "Gil na Califórnia", que estreia dia 9 de dezembro na Globoplay.
"Não esqueçam também que vai vir aí o documentário Gil do Vigor, dia 9 de dezembro, fiquem ligados. É um regozijo, amo vocês", diz.
O documentário vai mostrar a trajetória de Gil desde as dificuldades da sua infância no Recife até a mudança para os Estados Unidos, onde ele cursa atualmente o doutorado.
Recentemente, o ex-BBB revelou à revista Forbes ter faturado R$ 15 milhões após sua saída do reality, apenas com contratos publicitários. Gil fechou contratos com diversas marcas, como bancos, marcas de alimentos e produtos de limpeza.

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