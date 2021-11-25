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Música

Thaeme diz que irá cantar músicas de Marília Mendonça em shows: 'Sempre'

Dupla com Thiago, ela afirmou que irá homenagear a cantora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 18:04

A dupla Thaeme e Thiago ao lado de Gustavo Mioto
A dupla Thaeme e Thiago ao lado de Gustavo Mioto Crédito: Cadu Fernandes
A cantora Thaeme Mariôto, 36, da dupla com Thiago, afirmou aos seguidores que pretende cantar músicas da cantora Marília Mendonça (1995-2021) com o retorno de apresentações e shows, com o cenário um pouco mais estável da pandemia de Covid-19.
A sertaneja perguntou aos fãs em seus Stories quais músicas eles gostariam de ouvir na voz da dupla nos próximos shows. Entre os pedidos, músicas da Rainha da Sofrência surgiram e Thaeme garantiu que cantará suas músicas.
"Com certeza vai ter!", disse. "Ela sempre será homenageada", completou a cantora. Marília Mendonça faleceu tragicamente em um acidente aéreo no dia 5 de novembro aos 26 anos. Ela foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte.
Em meados de setembro, Thaeme anunciou o nascimento de Ivy, sua segunda filha com Fábio Elias. A cantora publicou fotos da bebê no Instagram. "A primavera chegou e com ela o nosso mais novo amor (e que amor! ). Só tenho a agradecer por todo carinho com a nossa família!", escreveu na legenda.
Thaeme anunciou que estava esperando o segundo filho no dia 1º de abril. Ela e o marido, Fábio Elias, com quem é casada desde 2015, já são pais de Liz, 2.

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