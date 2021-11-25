Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Mari Gonzalez diz estar tentando ser 'menos engraçada' para ser levada a sério
Famosos

Mari Gonzalez diz estar tentando ser 'menos engraçada' para ser levada a sério

Ex-BBB fez desabafo em seu Twitter e ganhou carinho dos fãs
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 17:31

Mari Gonzalez
Mari Gonzalez Crédito: Reprodução/Instagram/marigonzalez
A ex-BBB Mari Gonzalez, 27, fez um desabafo em seu Twitter nesta quarta-feira (24) e afirmou para seus fãs e seguidores que está tentando se tornar uma pessoa menos engraçada, para ser levada mais a sério.
"Gente, estou tentando ser menos engraçada para as pessoas me levarem mais a sério, mas é muito difícil para mim, as coisas saem sem eu perceber", escreveu a influenciadora na rede social. Nos comentários, fãs e internautas se divertiram com o tuíte.
"Esse é o seu jeitinho, Mari. Não mude por causa das pessoas, você fica cada vez mais longe de você mesma. Te amamos assim", escreveu um. "Você é um meme ambulante, se você respira a gente acha engraçado", pontuou outra.
"Você é assim, essa é sua essência. É por isso que é tão especial e incrível. Eu amo sua energia, você é luz meu amor", escreveu uma terceira. "Eu amo esse seu jeitinho, sou igual a você, tento ser séria, mas não dá", disse outra internauta.
Gonzalez participou do BBB 20, fazendo parte do grupo Camarote. Na época de sua eliminação, ela revelou que só tem mantido papo com as "canceladas": Marcela, Flay, Ivy e Bianca Andrade. O grupo havia sido criado por Flay. De fato, todas elas saíram da casa com pontos negativos com o público.

Veja Também

Luccas Neto receberá R$ 50 mil de youtuber que o acusou de incentivar pedofilia

Gui Araujo, Dayane e Bil disputam a roça em A Fazenda 13

Gil do Vigor ganha documentário no Globoplay com estreia em dezembro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB 21 Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados