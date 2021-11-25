Gui Araujo, Dayane e Bil disputam a roça em A Fazenda 13

Bil Araújo, Dayane Mello e Gui Araújo disputam Roça voto a voto Crédito: Reprodução | Record TV

MC Gui é o novo fazendeiro de A Fazenda 13. Ele venceu a prova contra Bil Araujo e Dayane Mello, se livrando da roça. Com isso, os dois perdedores enfrentam Gui Araujo na votação popular.

Na prova, os peões tiveram que usar uma empilhadeira para completar uma estante com produtos. Depois, eles subiram em escadas para fechar as cortinas que protegem os produtos. MC Gui foi o mais rápido e se tornou o novo fazendeiro.

Nesta semana, MC Gui foi direto para a roça indicado pelo fazendeiro Rico, que citou os desentendimentos deles no jogo. Já Gui Araújo recebeu seis votos dos peões, empatando com Solange Gomes. Com isso, a decisão de quem ocuparia o segundo banco da roça ficou com Rico, que escolheu Gui Araujo.

Antes de decidir quem ocuparia o terceiro lugar na roça, Adriane Galisteu pediu para Marina abrir o poder da chama vermelha. Ela teve que escolher três peões para Gui Araujo puxar um deles para a roça. Ele escolheu Dayane Mello.