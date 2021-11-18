A Fazenda 13: Rico encontra jaqueta que foi rasgada por Dayane com faca

Rico Melquiades encontrou sua jaqueta rasgada por Dayane Mello Crédito: Reprodução/Play Plus /Record TV

Rico Melquiades encontrou, na manhã desta quinta (18), em A Fazenda 13 (Record TV), a sua jaqueta que foi rasgada por Dayane Mello, momento que era muito aguardado pelos fãs do reality rural. "Meu Deus, parece que rasgarem de propósito", afirmou ele, surpreso.

A modelo danificou o casaco na segunda (15) após uma discussão que teve com o peão, que a chamou de cobra. Ela observou que ninguém estava vendo, foi até a cozinha, pegou uma faca e fez o estrago na roupa.

A jaqueta ganhou até uma conta nas redes sociais. No Instagram, o perfil Jaqueta do Rico Melquiades soma 249 mil seguidores. "Enquanto sigo aqui jogada debaixo dessa mesa, na esperança do meu dono me ver, o Brasil está inteiro mobilizado por minha causa. Eu só tenho a agradecer a todos pelo apoio, uma hora ela irá ao meu encontro", diz a última publicação feita na conta.

Embora tenha sido o mais votado pelos colegas de confinamento na terça (16), quando recebeu seis votos, o influenciador conseguiu se livrar da Roça ao vencer a Prova do Fazendeiro.

Desta forma, Aline Mineiro, Solange Gomes e Valentina Francavilla disputam a permanência em A Fazenda 13 (Record TV) nesta semana. Uma das três será a nona eliminada do programa e deixa a competição nesta quinta-feira (18).

Ele encontrou o jaqueta, repito: @RicoMelquiades encontrou a jaqueta! ?? #AFazenda



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Após encontrar sua jaqueta, @RicoMelquiades não entende muito bem se o rasgo foi proposital ou não. Será que alguém vai contar pro Fazendeiro? ?



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