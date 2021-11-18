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A Fazenda

A Fazenda 13: Rico encontra jaqueta que foi rasgada por Dayane com faca

'Parece que rasgaram de propósito', diz peão, surpreso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 17:26

Rico Melquiades encontrou sua jaqueta rasgada por Dayane Mello
Rico Melquiades encontrou sua jaqueta rasgada por Dayane Mello Crédito: Reprodução/Play Plus /Record TV
Rico Melquiades encontrou, na manhã desta quinta (18), em A Fazenda 13 (Record TV), a sua jaqueta que foi rasgada por Dayane Mello, momento que era muito aguardado pelos fãs do reality rural. "Meu Deus, parece que rasgarem de propósito", afirmou ele, surpreso.
A modelo danificou o casaco na segunda (15) após uma discussão que teve com o peão, que a chamou de cobra. Ela observou que ninguém estava vendo, foi até a cozinha, pegou uma faca e fez o estrago na roupa.
A jaqueta ganhou até uma conta nas redes sociais. No Instagram, o perfil Jaqueta do Rico Melquiades soma 249 mil seguidores. "Enquanto sigo aqui jogada debaixo dessa mesa, na esperança do meu dono me ver, o Brasil está inteiro mobilizado por minha causa. Eu só tenho a agradecer a todos pelo apoio, uma hora ela irá ao meu encontro", diz a última publicação feita na conta.
Embora tenha sido o mais votado pelos colegas de confinamento na terça (16), quando recebeu seis votos, o influenciador conseguiu se livrar da Roça ao vencer a Prova do Fazendeiro.
Desta forma, Aline Mineiro, Solange Gomes e Valentina Francavilla disputam a permanência em A Fazenda 13 (Record TV) nesta semana. Uma das três será a nona eliminada do programa e deixa a competição nesta quinta-feira (18).

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