Camila Cabello e Shawn Mendes terminam o namoro

Shawn Mendes e Camila Cabello terminam namoro Crédito: Reuters/Folhapress

Camila Cabello, 24, e Shawn Mendes, 23, não estão mais juntos. O casal anunciou o término do namoro em comunicado divulgado em suas redes sociais, na noite desta quarta (17).

"Olá, pessoal. Decidimos terminar nosso relacionamento amoroso, mas nosso amor um pelo outro como humanos está mais forte do que nunca. Começamos nosso relacionamento como melhores amigos e continuaremos a ser melhores amigos. Agradecemos o apoio de todos desde o início e no futuro. Camila e Shawn", diz o comunicado.

Cabello e Mendes assumiram o namoro em setembro de 2019, após várias especulações de que estariam se relacionando. Em 2020, eles decidiram passar juntos a quarentena imposta pelo coronavírus, o que inspirou o cantor a compor novas músicas.

"A pandemia e a quarentena têm sido aterrorizantes e realmente difíceis, mas algo realmente lindo para mim saiu disso", afirmou Mendes na ocasião.