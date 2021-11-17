Vitão revela ser fã de Whindersson Nunes e desmente boatos de brigas

O cantor Vitão com a então namorada Luísa Sonza Crédito: Instagram/luisasonza

Ex-namorado da cantora Luísa Sonza, o cantor Vitão revelou ao podcast Podcats que chegou a conversar com o humorista Whindersson Nunes logo após começar a namorar a artista. Com Nunes, Luísa ficou casada até abril de 2020.

"Trocamos uma ideia suave, nada demais. Até porque nunca aconteceu nada entre a gente. Criaram vários bagulhos", disse ele ao desmentir os boatos de que ambos teriam uma desavença.

Vitão também disse que admira Nunes. "A gente já colou umas vezes juntos, mas nunca foi nada muito próximo. Ele é maravilhoso, acho ele foda, sempre fui fã desde pivetão. Mas a gente nunca criou um vínculo forte de amizade", emendou.

O término entre Nunes e Luísa até hoje não foi muito aceito por parte dos fãs. Desde então, a cantora é acusada de ter provocado o fim da relação.

Vítima de ataques virtuais desde o fim do casamento, a cantora foi apontada mais de uma vez por seguidores como pivô da separação por causa de uma suposta traição. Muitos internautas acreditavam que ela tivesse traído Nunes com o próprio Vitão.

Em entrevista ao site Hugo Gloss, Luísa disse que não queria o término, mas "entendia que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos".

Segundo a artista, tudo isso doeu nela de uma maneira que ninguém poderia imaginar. "Mas quero o bem dele mesmo que tenha que ser longe de mim", declarou a artista que recorrentemente anuncia na internet sofrer com ódio de algumas pessoas.

Em agosto de 2021, foi a vez de o humorista anunciar que não estava mais junto de Maria Lina Deggan. Os dois estavam noivos desde março deste ano, e em maio o ex-casal perdeu João Miguel, seu filho que nasceu prematuro de 22 semanas.

"É triste dizer e nem sei porque tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos", começou o artista na publicação feita em seu Instagram. "Nem todo mundo sabe lidar com tudo, nem eu, eu prometi que seria alguém e não consegui ser", continuou.