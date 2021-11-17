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Verdades Secretas

Verdades Secretas 2: Camila Queiroz é dispensada após fazer exigências

Globo enviou comunicado informado que atriz não segue nas gravações da novela. Atriz se manifestou nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 14:32

Camila Queiroz deixa elenco de Verdades Secretas 2
Camila Queiroz deixa elenco de Verdades Secretas 2 Crédito: Greg Salibian/Folhapress
A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2, novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias.
Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis.
A Globo, então, decidiu concluir Verdades Secretas 2 sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama.
Após o comunicado da emissora, a atriz se manifestou nas redes sociais e soltou uma nota para à imprensa e fãs. Além do esclarecimento, Camila ainda escreveu, em um outro tweet, que tentou ter razão, mas afirmou que "a saúde mental venceu".
*Com informações da Rede Globo

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