Verdades Secretas 2: Camila Queiroz é dispensada após fazer exigências

Camila Queiroz deixa elenco de Verdades Secretas 2 Crédito: Greg Salibian/Folhapress

A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2, novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias.

Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis.

A Globo, então, decidiu concluir Verdades Secretas 2 sem a participação da atriz. A novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama.

Após o comunicado da emissora, a atriz se manifestou nas redes sociais e soltou uma nota para à imprensa e fãs. Além do esclarecimento, Camila ainda escreveu, em um outro tweet, que tentou ter razão, mas afirmou que "a saúde mental venceu".

Tentei ter razão mas a saúde mental venceu.

Depois volto aqui pra conversar com vocês https://t.co/eTn8drF213 — Camila Queiroz (@Camiqueirozreal) November 17, 2021