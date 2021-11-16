Camila Pitanga deixa a Globo após 25 anos e assina com a HBO Max

A atriz Camila Pitanga deixa a Globo após 25 anos Crédito: Reprodução/Instagram/@caiapitanga

Após 25 anos na Globo, Camila Pitanga, 44, não é mais contratada da emissora. A artista assinou com a HBO Max por um período inicial de três anos. Além de trabalhar como atriz, ela também será produtora executiva em novos projetos na plataforma de streaming.

A informação foi divulgada pela colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, e confirmada ao F5 pela assessoria de imprensa de Camila. "Eu cresci na Globo e minha história com a emissora é indissociável. Saio grata porque graças a Globo fui reconhecida pelo público. E saio feliz por ter recebido tanto acolhimento de todos os profissionais e amigos que colecionei ao longo da minha vida", diz a atriz em nota.

Ela ainda poderá ser vista no Globoplay na segunda temporada de "Aruanas", trabalho inédito que estreia na plataforma no próximo dia 25. Na série, ela interpreta a vilã Olga.

Camila Pitanga também está no ar na reprise de "Paraíso Tropical", no Viva, como Bebel, uma das suas personagens mais marcantes.

O ex-diretor do núcleo de Teledramaturgia da Globo e autor de várias novelas de sucesso no histórico da emissora, Silvio de Abreu também foi contratado recentemente pela WarnerMedia, que responde pelo canal e streaming da HBO.

Autor de sucessos como "Guerra dos Sexos", "Rainha da Sucata", "A Próxima Vítima" e "Belíssima", Abreu chegou ao escritório brasileiro do conglomerado americano pelas mãos de Mônica Albuquerque, ex-diretora de Desenvolvimento Artístico da Globo, com quem o dramaturgo dividiu muitas escolhas, decisões e soluções de problemas entre 2013 e 2020,

Há dois meses, Albuquerque tirou da Globo as diretoras Flávia Lacerda e Joana Jabace –esta última ainda concorrendo a um Emmy Internacional pela série "Diário de um Confinado", protagonizada por seu marido, Bruno Mazzeo.