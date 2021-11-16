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Bruna Marquezine revela ter feito teste para Supergirl no filme 'The Flash'

Atriz diz que ficou em segundo lugar e se emociona com reconhecimento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 08:16

Bruna Marquezine aparece só de meia-calça e luvas em vídeo no Instagram - Bruna Marquezine no Instagram
Atriz fez teste para interpretar a Supergirl no filme "The Flash" Crédito: Instagram /@BrunaMarquezine
A atriz Bruna Marquezine, 26, revelou nesta segunda-feira (15) ter feito teste para interpretar a Supergirl no filme "The Flash", da DC Comics. Em entrevista ao podcast Mamilos, ela contou que ficou em segundo lugar na seleção internacional. O papel foi conquistado por Sasha Calle, 26.
Segundo Marquezine, a pandemia da Covid-19 foi um dos motivos para ela não ter sido escolhida. As limitações provocadas pelo vírus a impediram de ir para Londres, na Inglaterra, onde o filme foi rodado.
"Não tinha como ir, tentaram de todas as formas possíveis", disse. "Mas esse não foi o único motivo, o papel era dela (Sasha Calle)".
Emocionada, Marquezine contou ter ficado muito feliz com a sua performance nos testes e chorou de alegria por ter chegado tão perto de interpretar uma personagem icônica. Ela também disse que recebeu reconhecimento pelos testes e até hoje mantém contato com a produção do filme.
O fato de ter se saído bem e chegado ao top 2 na seleção internacional fortaleceu a atriz para a volta ao set de "Maldivas", série da Netflix em que interpreta Liz. A série acompanha a vida dos moradores de um condomínio e vai estrear em 2022.
A atriz afirmou que vivia uma fase insegura como atriz antes dos testes para "The Flash". Ela ficou feliz ao começar a gravar "Maldivas", mas quando o trabalho precisou ser interrompido por causa da pandemia repensou o que já tinha feito e concluiu que estava tudo péssimo.
O tema do episódio do podcast em que Marquezine fez a revelação sobre o papel internacional que quase conquistou foi a chamada síndrome da impostora, insegurança que atinge mulheres em uma sociedade ainda machista e sabota projetos profissionais e pessoais.
Marquezine relatou sobre o assunto que, ao pausar a interpretação em "Maldivas", começou a acreditar que sua única personagem de sucesso na trajetória profissional foi a pequena Salete, da novela "Mulheres Apaixonadas" (Globo).
"Porque eu era criança e criança qualquer coisa que faz é bonitinho, tá legal", disse.
A atriz Sasha Calle, escolhida para interpretar a Supergirl
A atriz Sasha Calle, escolhida para interpretar a Supergirl Crédito: Reprodução/Instagram/@sashacalle
A insegurança continuou com o convite para o filme da DC, apesar da felicidade pela oportunidade. A atriz contratou duas professoras americanas para treinar interpretação e sotaque e pensou em não enviar o vídeo com o teste, gravado na companhia de seu melhor amigo.
Segundo ela, 60 atrizes participaram dessa fase da seleção e algumas são profissionais que admira muito e que considera mais capacitadas e com mais bagagem.
"E eu fui a única brasileira aprovada. Fui para o top 5, fui para o top 2", contou.
Marquezine chegou à fase de teste de química com o ator que interpreta o Flash, Ezra Miller, 29.
"Estudei de trás pra frente. Decorei as duas cenas, me preparei tudo o que podia e fui fazer o teste", lembrou.
De acordo com ela, foi uma das melhores experiências que já viveu. Marquezine revelou ter começado desacreditada de sua capacidade como atriz e saído fortalecida com os elogios que recebeu de Miller e do diretor.
"Há muito tempo eu não sentia isso. Eu falava: sou atriz, amo o que faço e sei fazer".
Fãs da atriz comemoraram a revelação nas redes sociais.

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