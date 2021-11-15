Famosos

Adele diz que ter se reconciliado com o pai pouco antes da morte dele

Cantora afirma ter entendido que foi o alcoolismo que o afastou da família
Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Novembro de 2021 às 10:05

A cantora Adele
A cantora Adele Crédito: Instagram/@adele
Em entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, exibida na noite deste domingo (14) nos Estados Unidos, Adele, 33, falou sobre as dificuldades de relacionamento com o pai e como ela se reconciliou com ele pouco antes de sua morte. No especial de duas horas, a cantora também afirmou que a parte mais difícil de sua separação de Simon Konecki foi explicar a decisão para Angelo, 9, único filho do casal.
Adele contou que encontrou com o pai, Mark Evans, pouco antes de ele morrer em maio deste ano, aos 57 anos, de câncer no intestino. Ela disse ter entendido que foi o alcoolismo que o afastou da família. Evans abandonou a filha aos 3 anos. Até o início da adolescência dela, ele ainda se fazia presente em férias escolares. Mas depois disso, desapareceu por muitos anos.
"A absoluta falta de presença e interesse do meu pai ... Mas eu finalmente entendi que era o álcool ... Foi o álcool que tirou meu pai de mim" disse ela, chorando, segundo o Daily Mail. "Assim que compreendi isso constatei que tinha muito trabalho a fazer comigo, parei de beber e passei a malhar muito".
Em 2012, a cantora se irritou com uma entrevista em que Evans deu em que afirmava ter sido um "pai podre" e sugeria que os problemas de relacionamento de Adele seriam culpa dele.
Na conversa com Oprah, a cantora disse que conseguiu fazer as pazes com o pai quando ele foi capaz de entender o quanto a machucou após ouvir as canções da filha. "Ele então finalmente compreendeu meus traumas de infância por meio das minhas músicas", relatou.

Veja Também

Luciano Huck se desculpa por comentar peso de Marília Mendonça

Paolla Oliveira diz estar com 'coração amolecido' e 'quase' morando com Diogo Nogueira

Mãe de Marília Mendonça diz estar forte pelo neto

Adele também falou sobre a separação de Simon Konecki e como se sentiu envergonhada pelo casamento não ter dado certo, assim como o dos seus pais. "Nada foi tão assustador quanto o que passei nos últimos dois anos a portas fechadas", afirmou. Ela completou que o divórcio era inevitável.
A parte mais difícil foi contar para o filho Angelo, na época com 6 anos. "[...]tentar explicar a uma criança que eu o amo [Konecki], mas simplesmente não estou mais apaixonada por ele". Ela acrescentou que o ex-marido segue sendo presente e é parte fundamental da vida dela e do filho.

Recomendado para você

Imagem de destaque
As ligações da família Bolsonaro com Viktor Orbán, que perdeu eleição na Hungria após 16 anos
Imagem de destaque
O que é um bloqueio naval e como ele funcionaria no estreito de Ormuz?
Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno

