Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Paolla Oliveira diz estar com 'coração amolecido' e 'quase' morando com Diogo Nogueira
Famosos

Paolla Oliveira diz estar com 'coração amolecido' e 'quase' morando com Diogo Nogueira

Casal esteve no Fantástico para o lançamento do clipe de 'Flor de Cana'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Novembro de 2021 às 09:42

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira no Fantástico
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira no Fantástico Crédito: Isadora Neumann/Divulgação
A atriz Paolla Oliveira, 39, e o cantor Diogo Nogueira, 40, estão namorando há cerca de cinco meses e tudo indica que já estão prontos para o próximo passo. Em entrevista ao Fantástico (Globo), neste domingo (14), os dois afirmaram que ainda não estão morando juntos, mas "quase".
O casal falou sobre o relacionamento e sobre a música "Flor de Cana", que Diogo compôs para a namorada. Segundo ele, um trabalho feito em segredo e por meio de mensagens de celular que ele trocava com os parceiros Rodrigo Leite e Cauique, que também assinam a canção.
"A gente ia para os lugares e eu parava toda hora e mandava mensagem. Falava: 'Espera um minutinho'. Aí, quando estava pronta falei: 'Tenho um presente para você. Ela começou a questionar o que era, quando falei que era uma música, queria ouvir na hora", recorda Nogueira, que lançou hoje o clipe.
"Temos pouco tempo, mas já temos uma pequena história. Ele começa [a música] querendo me mostrar a vida dele e termina concluindo que sou a mais bonita. Mas a mais bonita é a que está apaixonada, a música tem base não só para mim e meu coraçãozinho amolecido, mas com o samba, para todos", analisa a atriz.
Durante a entrevista o casal contou que foi apresentado pelo também cantor Mumuzinho, 37, que serviu de cupido, e festejou a torcida do público, que tem shippado o casal. "Incrível esse carinho das pessoas, esse amor que as pessoas têm por nós dois. Tão bom viver isso nesse momento difícil", completou Nogueira.

Veja Também

MC Hariel diz que quer conscientizar com o funk: 'Não é só entretenimento'

Bate-papo: Carol Biazin detalha produção com Dilsinho e a vontade vir ao ES

Cantora Alry é a grande vencedora do "Palco Litoral"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados