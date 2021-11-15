Paolla Oliveira diz estar com 'coração amolecido' e 'quase' morando com Diogo Nogueira

Diogo Nogueira e Paolla Oliveira no Fantástico Crédito: Isadora Neumann/Divulgação

A atriz Paolla Oliveira, 39, e o cantor Diogo Nogueira, 40, estão namorando há cerca de cinco meses e tudo indica que já estão prontos para o próximo passo. Em entrevista ao Fantástico (Globo), neste domingo (14), os dois afirmaram que ainda não estão morando juntos, mas "quase".

O casal falou sobre o relacionamento e sobre a música "Flor de Cana", que Diogo compôs para a namorada. Segundo ele, um trabalho feito em segredo e por meio de mensagens de celular que ele trocava com os parceiros Rodrigo Leite e Cauique, que também assinam a canção.

"A gente ia para os lugares e eu parava toda hora e mandava mensagem. Falava: 'Espera um minutinho'. Aí, quando estava pronta falei: 'Tenho um presente para você. Ela começou a questionar o que era, quando falei que era uma música, queria ouvir na hora", recorda Nogueira, que lançou hoje o clipe.

"Temos pouco tempo, mas já temos uma pequena história. Ele começa [a música] querendo me mostrar a vida dele e termina concluindo que sou a mais bonita. Mas a mais bonita é a que está apaixonada, a música tem base não só para mim e meu coraçãozinho amolecido, mas com o samba, para todos", analisa a atriz.