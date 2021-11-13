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Edição 2021

Cantora Alry é a grande vencedora do "Palco Litoral"

A jovem de 18 anos, de  Domingos Martins, recebeu 40,4% dos votos na competição e se tornou a nova voz do Espírito Santo e deu spoiler sobre sua próxima música
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 13 de Novembro de 2021 às 16:22

A cantora Alry foi a grande vencedora da competição Palco Litoral 2021
Cantora Alry é a grande vencedora da competição Palco Litoral 2021 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A segunda edição do "Palco Litoral", competição de música popular, revelou a nova voz do Espírito Santo. A cantora Alry Compart, de 18 anos, de Domingos Martins, foi a escolhida do público com 40,4% dos votos e é a vencedora do reality musical, que teve disputa acirrada na fase final. A decisão foi anunciada em um programa direto do Sesc Glória, em Vitória, com resultado ao vivo na TV Gazeta.
"Estou sem palavras, eu não estava esperando. Meus concorrentes e amigos são muito fortes, as pessoas conhecem eles. Na hora que falou o meu nome eu não entendi direito, cheguei a pensar que tinha ficado em terceiro lugar. Estou muito feliz. Muito obrigada a todo mundo que votou", comemorou Alry.
A jovem agradeceu a torcida dos conterrâneos de Domingos Martins, que garantiu muitos votos ao longo de toda a competição. Em relação ao próximo trabalho da cantora, Alry deu um spoiler do nome da música.
"Está todo mundo doido lá, meu celular até travou de tantas mensagens. A expectativa agora é viver da carreira musical e ser feliz. E sobre minha próxima música, ela já tem um nome: 'Moça Bonita'", contou a jovem. 
O cantor Elon Adan e a dupla Janaina e Jonathan Lima ficaram em segundo e terceiro lugar com 30,3% e 29,3%, respectivamente. A grande final, comandada pelo influencer digital e locutor da Rádio Litoral FM, Bruninho Andrade, foi marcada por músicas conhecidas do público: "Zap", da cantora Lauana Prado", "Presentinho", de Gustavo Moura Fernandes e  "Passatempo", famosa na voz do cantor Wesley Safadão.
Alry foi a primeira finalista confirmada na disputa, com 63,46%, somando 19.343 dos votos. Além de ser a artista mais jovem a levar o título do Palco Litoral, a cantora nunca tinha entrado em um estúdio antes. Ao todo, foram 177.215 votos durante a última etapa do reality musical.
A vencedora da edição 2021 garantiu a gravação de uma música, com videoclipe, além de estrutura para ensaios, lives e mini-shows durante seis meses, sob responsabilidade do Brava Estúdio. O single será incorporado na programação da rádio Litoral FM durante 30 dias.
A final estava programada para acontecer no último sábado (6), mas foi adiada em virtude da cobertura da morte da cantora Marília Mendonça. O programa deste ano foi recorde de inscrições, registrando 679 candidatos no total. Em 2020, o "Palco Litoral" consagrou a dupla sertaneja Thiarlys e Melina.

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