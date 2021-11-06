Palco Litoral: grande vencedor será conhecido no dia 13 de novembro

A final do Palco Litoral que seria hoje (06), às 14h45, na TV Gazeta, foi adiada para o próximo sábado, dia 13 de novembro, em virtude da cobertura da morte da cantora Marília Mendonça. Nossos sentimentos aos familiares, fãs e amigos da cantora. As votações do Palco continuam abertas através do site palco.litoralfm.com.br
A disputa da competição musical está entre Alry, Elon Adan e a dupla Janaina e Jonathan Lima. O artista consagrado na premiação vai garantir a gravação de uma música, com videoclipe, além de estrutura para ensaios, lives e mini-shows durante seis meses, sob responsabilidade do Brava Estúdio.
Além dos prêmios anunciados, o vencedor da competição ainda terá uma música na programação da rádio Litoral durante 30 dias. A edição 2021 foi recorde de inscrições, registrando 679 candidatos no total.