Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comoção nacional

Fãs acampam em Goiânia para se despedir em velório de Marília Mendonça

A expectativa é que 100 mil pessoas que passem na Goiânia Arena para se despedir da artista. Previsão é que o corpo da cantora chegue às 11h (de Brasília) para ser velado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 08:28

Admiradores de Marília Mendonça, que morreu na sexta (5) em um acidente aéreo, acampam, desde a madrugada deste sábado (6), em frente ao ginásio Goiânia Arena, onde ocorrerá o velório da cantora. O acidente, que matou 5 pessoas, incluindo a artista de 26 anos, ocorreu em Caratinga, em Minas Gerais, cidade a 309 km a leste de Belo Horizonte.
A cantora Marília Mendonça
A cantora Marília Mendonça morreu após acidente aéreo.  Crédito: Reprodução Twitter @MariliaMReal
A atendente comercial Jessica Oliveira, de 30 anos, veio de Morrinhos e chegou 22h. "Ela foi uma pessoa que deu voz para nós, mulheres. Nas músicas dela são retratadas histórias que as mulheres não tinham coragem de contar. Muitas passaram a se identificar", afirma a fã, que foi uma das primeiras a chegar no local.
Já o sushiman Enedelson Pontes da Conceição, de 29 anos, saiu de Brasília 3h da manhã, chegou 5h30 na rodoviária e veio direto para a Goiânia Arena. "Nem dormi! Vim direto para cá. Sempre segui Marília, fui em vários shows dela", conta ele, que escolhe a canção "Todo Mundo Vai Sofrer" como sua favorita.
Ainda no local, diversos carros passam pelas ruas próximas ao ginásio com músicas de Marília no volume máximo. Alguns gritam: "Marília, te amo!". Um ônibus da dupla Henrique e Juliano já está no local e deve servir de suporte para trazer músicos e produtores do local.
A expectativa é que 100 mil pessoas que passem na Goiânia Arena para se despedir da artista. Subtenente da PM, Julio Negrão afirma que esse numero pode aumentar e chegar até 120, 125 mil.
"Ontem à noite a Polícia Militar fez uma reunião para preparar um esquema para garantir a proteção e organização. Teremos cavalaria presente, reforço policial e equipe especializada em grandes eventos. No [velório e enterro de] Cristiano Araújo imaginamos que seriam 20 mil pessoas e foi muito mais. Mas estamos preparados", diz.
Segundo os policiais militares que estão no local, a previsão é que o corpo da cantora chegue às 11h (de Brasília) para ser velado.

Veja Também

Marília Mendonça faria turnê na Europa em novembro

Corpo de Marília Mendonça deixa IML em Caratinga, onde seus fãs se reuniram

Marília Mendonça lançou música e fez surpresa para fãs em seu último dia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Marília Mendonça Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados