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Vítima de acidente aéreo

Marília Mendonça lançou música e fez surpresa para fãs em seu último dia

Pela manhã, às 11h, ela lançou o clipe da música "Fã Clube", ao lado das amigas Maiara e Maraisa, em seu canal oficial no YouTube. Trata-se de uma das parcerias do trio dentro do projeto Patroas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 19:31

A cantora Marília Mendonça, que morreu nesta sexta-feira (5) aos 26 anos, tinha fãs espalhados por todo o Brasil. Alguns deles, estiveram entre as últimas pessoas com quem ela fez contato antes de embarcar no avião que caiu no interior de Minas Gerais.
Marília Mendonça lançou música com Maiara e Maraisa
Marília Mendonça lançou música com Maiara e Maraisa Crédito: Reprodução YouTube Marília Mendonça
Pela manhã, às 11h, ela lançou o clipe da música "Fã Clube", ao lado das amigas Maiara e Maraisa, em seu canal oficial no YouTube. Trata-se de uma das parcerias do trio dentro do projeto Patroas, com o qual elas tinham shows programados para 2022.
A caminho do aeroporto, ela fez uma série de publicações falando sobre a nova música. "Quer coisa mais linda do que falar que o seu coração fez um fã clube só para a pessoa amada?", escreveu nas redes sociais, referindo-se à letra da canção. "Para quem fala que Marília Mendonça não tem música sobre amores que dão certo, taí."
Foi quando ela teve a ideia de ligar para alguns de seus admiradores. "Essa música não tem como escutar ela sem lembrar dos meus fã clubes", afirmou. "Eu fiz uma surpresinha para uns quatro ou cinco fã clubes."
Na sequência, ela mostrou as ligações, nas quais os fãs eram surpreendidos. "Oi, pedro, tudo bem, sabe quem está falando?", disse na primeira. "Não estou reconhecendo a voz, não aparece o seu nome", respondeu o fã, que se emocionou depois que ela se identificou.
Na sequência, ela falou com Alexsandra. "Estou te ligando para saber se você já assistiu ao clipe de 'Fã Clube'", disse. "Valhaaaa, Marília Mendonça", surpreendeu-se a moça.
Outra ligação entrou na caixa postal. Na sequência, ela ainda falou com um terceiro fã. "E aí gatinho, tudo bem com você?", quis saber. O rapaz disse que sabia quem estava falando. "Então qual o nome do vídeo que eu lancei hoje?", perguntou. "Fã Clube", acertou ele.
Ele ainda contou que ainda não tinha visto o clipe porque tinha acabado de acordar. "A pessoa ligando de madrugada pros fãs, meu pai", brincou ela. "O fã de Marília Mendonça não tem um dia de paz."
A última ligação também reconheceu a voz dela depois que a cantora disse que estava lançando uma música nesta sexta-feira. "Meu Deus", surpreende-se a voz do outro lado da linha.
Ao final da sequência de Stories, Marília Mendonça disse que escolheria mais alguns fãs para conversar no final do dia. "Quero fazer mais três ligações para agradecer vocês por assistir o clipe de 'Fã Clube'", anunciou. "Vou escolher aleatoriamente, vou ligar até o final do dia, combinado?"
Depois disso, as redes sociais de Marília Mendonça ainda mostraram outro vídeo em que a cantora aparece a caminho do avião e também dentro dele.
A edição brinca com o fato de ela estar indo para Minas Gerais, onde há comidas típicas como pão de queijo e feijão tropeiro, mas estar comendo uma marmita fit e depois uma maçã.

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