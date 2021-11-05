Primeiro e último shows de Marília Mendonça no ES foram em Colatina

A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução Twitter @MariliaMReal

Segundo Leonardo, o primeiro show de Marília no Estado foi no dia 9 de setembro de 2016. Ela foi atração do Arrocha Colatina, evento comandado pelo empresário. O mesmo a trouxe em 2019 para o Planeta Mix, evento que ocorreu na Avenida Beira Rio.

A cantora chegou a ter uma apresentação marcada em Santa Teresa, em maio de 2020, mas a pandemia da Covid-19 cancelou o evento. Segundo Leonardo, Marília era uma pessoa humilde, fácil de lidar e adorava crianças.