Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Primeiro e último shows de Marília Mendonça no ES foram em Colatina

Cantora teve outros dois shows agendados no Estado após a última apresentação no Planeta Mix, mas foram cancelados por motivos diferentes
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 19:12

A cantora Marília Mendonça
A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução Twitter @MariliaMReal
Marília Mendonça morreu nesta sexta-feira (5), num acidente de avião Piedade de Caratinga, cidade a 309 quilômetros de Belo Horizonte, onde faria uma apresentação nesta noite. A cantora sempre foi querida no Espírito Santo, onde se apresenta desde 2016.
"Por coincidência, Colatina foi o local do primeiro e último shows dela aqui no Espírito Santo", diz o empresário Leonardo Caetano, proprietário da Léo Produções, que traria a cantora outras três vezes ao Espírito Santo.
Segundo Leonardo, o primeiro show de Marília no Estado foi no dia 9 de setembro de 2016. Ela foi atração do Arrocha Colatina, evento comandado pelo empresário. O mesmo a trouxe em 2019 para o Planeta Mix, evento que ocorreu na Avenida Beira Rio.
Depois desta apresentação, Marília se apresentaria gratuitamente em Vitória, mas teve o show vetado pela Polícia Militar. Na época, o órgão não tinha como garantir a segurança de dois grandes eventos: o show de Marília e a recepção das delegações da Copa do Mundo FIFA Sub-17.
A cantora chegou a ter uma apresentação marcada em Santa Teresa, em maio de 2020, mas a pandemia da Covid-19 cancelou o evento. Segundo Leonardo, Marília era uma pessoa humilde, fácil de lidar e adorava crianças.
"Eu sempre a trazia no Norte e Noroeste (do ES) os shows dela. Era uma artista tranquila, muito humana. Ela tinha poucas exigências, era um ser humano de coração bom demais. Ela era sempre sorridente e tinha uma paixão por crianças fora do normal. Cada vez que levávamos crianças no camarim, ela ficava eufórica", destaca o empresário.

Veja Também

Marília Mendonça tinha mais três shows marcados no ES

Famosos lamentam morte de Marília Mendonça: "Eterna Patroa"

Marília Mendonça morre em acidente de avião nesta sexta-feira (5)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina espírito santo Famosos Marília Mendonça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados