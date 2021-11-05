Primeiro e último shows de Marília Mendonça no ES foram em Colatina

Marília Mendonça morreu nesta sexta-feira (5), num acidente de avião Piedade de Caratinga, cidade a 309 quilômetros de Belo Horizonte, onde faria uma apresentação nesta noite. A cantora sempre foi querida no Espírito Santo, onde se apresenta desde 2016.
"Por coincidência, Colatina foi o local do primeiro e último shows dela aqui no Espírito Santo", diz o empresário Leonardo Caetano, proprietário da Léo Produções, que traria a cantora outras três vezes ao Espírito Santo.
Segundo Leonardo, o primeiro show de Marília no Estado foi no dia 9 de setembro de 2016. Ela foi atração do Arrocha Colatina, evento comandado pelo empresário. O mesmo a trouxe em 2019 para o Planeta Mix, evento que ocorreu na Avenida Beira Rio.
Depois desta apresentação, Marília se apresentaria gratuitamente em Vitória, mas teve o show vetado pela Polícia Militar. Na época, o órgão não tinha como garantir a segurança de dois grandes eventos: o show de Marília e a recepção das delegações da Copa do Mundo FIFA Sub-17.
A cantora chegou a ter uma apresentação marcada em Santa Teresa, em maio de 2020, mas a pandemia da Covid-19 cancelou o evento. Segundo Leonardo, Marília era uma pessoa humilde, fácil de lidar e adorava crianças.
"Eu sempre a trazia no Norte e Noroeste (do ES) os shows dela. Era uma artista tranquila, muito humana. Ela tinha poucas exigências, era um ser humano de coração bom demais. Ela era sempre sorridente e tinha uma paixão por crianças fora do normal. Cada vez que levávamos crianças no camarim, ela ficava eufórica", destaca o empresário.