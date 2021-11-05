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Marília Mendonça tinha mais quatro shows marcados no ES

Cantora se apresentaria em Guarapari, São Mateus, Santa Teresa e Linhares em 2022
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 19:03

A cantora Marília Mendonça
A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução Twitter @MariliaMReal
Marília Mendonça tinha mais três shows marcados no Espírito Santo em 2022. A cantora morreu nesta sexta-feira (5), num acidente de avião Piedade de Caratinga, cidade a 309 quilômetros de Belo Horizonte, onde faria uma apresentação nesta noite.
A cantora, dona de hits como "Infiel", "Supera" e "Apaixonadinha", fez seu último show no Espírito Santo em 2019. Ela foi atração no Planeta Mix, em Colatina.
Fenômeno do sertanejo, Marília tinha outras quatro apresentações marcadas para 2022 no ES: uma em Guarapari, na P12 no dia 01 de janeiro; um no dia seguinte, no Festival de Verão de Guriri, em São Mateus, uma remarcação do show de Santa Teresa - marcado para acontecer em maio de 2020, mas cancelado por conta da pandemia -, e um show em Linhares. 
A informação é do empresário Leonardo Caetano, proprietário da Léo Produções, que contratou três das apresentações. Ele afirma que ainda não sabe como ficará a questão de reembolso dos ingressos.
"Está tudo muito recente para gente se pronunciar. A gente ainda não sabe como o escritório vai reagir. Tem outros artistas no cardápio deles, como Henrique e Juliano e Zé Neto e Cristiano, que eles podem oferecer. Mas vamos esperar o posicionamento do escritório para ver a situação dos ingressos para os clientes", disse ao HZ.
A P12 Guarapari publicou mensagem de luto pela morte da cantora. "Obrigado pela sua arte e música! Que Deus conforte sua família".

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