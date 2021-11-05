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Acidente

Marília Mendonça morre em acidente de avião nesta sexta-feira (5)

A cantora, de 26 anos, e mais quatro pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte em Caratinga, interior de Minas Gerais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 17:37

Marília Mendonça se apresenta em show em fevereiro de 2020
Marília Mendonça se apresenta em show em fevereiro de 2020 Crédito: Divulgação
A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, morreu nesta sexta-feira (5), num acidente de avião a caminho de Piedade de Caratinga, cidade a 309 quilômetros de Belo Horizonte, onde a cantora tinha um show marcado para esta noite.  Cinco pessoas estavam na aeronave, que caiu próximo do aeroporto de Caratinga. No início da noite todos os corpos foram retirados da aeronave. 
Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do Samu, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, trabalharam no resgate, mas nenhum dos cinco tripulantes saiu com vida. A assessoria de imprensa da cantora chegou a informar que Marília e todos que estavam no avião já tinham sido resgatados e que estavam bem, o que não se confirmou. Mais tarde, a assessoria disse que no avião estavam a cantora, um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto.
De acordo com o portal G1, a aeronave é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. O motivo da queda ainda não foi revelado. A Aeronáutica deve apurar as causas do acidente.
A cantora estava indo para um show em Caratinga. Antes de embarcar, fez um vídeo em que aparece entrando no avião e publicou no Twitter.

MARÍLIA MENDONÇA

Conhecida como a "Rainha da Sofrência", a cantora Marília Mendonaç nasceu em Cristianópolis (GO), em 22 de julho de 1995. Ela se destacou no mercado musical por cantar a valorização da mulher em suas canções. O primeiro EP, que leva seu nome, foi lançado em 2014, e já tinha músicas como "Alô Porteiro" e "Sentimento Louco".
A cantora começou a se destacar como compositora aos 12 anos, quando iniciou nas escritas com a canção “Minha Herança”, assinada por ela e pelo Frederico. Nesse mesmo período, Marília compôs também “Vai ter balanga”. Mesmo com  pouca idade, ela coleciona grandes sucessos como compositora, “É Com Ela Que Eu Estou” - na voz de Cristiano Araújo, “Até você voltar” e “Cuida Bem Dela” - sucesso de Henrique & Juliano. 
Em 2015 a cantora gravou seu primeiro DVD "Ao vivo em Goiânia". Quando lançou este trabalho, impressionou o Brasil, de lá saíram sucessos que foram destaques nacional, como "Sentimento Louco" e  "Infiel", esta última foi uma das músicas mais cantadas e tocadas do ano de 2016.
Em 16 de dezembro de 2019, Marília Mendonça deu à luz Leo, fruto do seu relacionamento com Murilo Huff. Os artistas engataram o namoro em janeiro daquele ano. Porém, a relação chega ao fim em julho de 2020. Recentemente, ela lançou "Patroas 35%" com a dupla Maiara e Maraísa. O disco tem nove faixas, sendo seis inéditas: “Esqueça-me Se For Capaz”, “Presepada”, “Para de Me Chamar Pra Trair”, “Fã Clube”, “Você Não Manda em Mim” e “Eu Não Vou Namorar”

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