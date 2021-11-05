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Vítima de acidente aéreo

Famosos lamentam morte de Marília Mendonça: "Eterna Patroa"

A cantora estava em uma aeronave que caiu em Minas Gerais, nesta sexta-feira (5). Todos os cinco ocupantes morreram
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 18:53

Cantora Marília Mendonça morreu em acidente aéreo
Cantora Marília Mendonça morreu em acidente aéreo Crédito: Instagram | @mariliamendoncacantora
Desde a confirmação da morte da cantora Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo no interior de Minas Gerais, personalidades se movimentam nas redes sociais para expressar tristeza e lamentar o ocorrido. Marília Mendonça tinha 26 anos. Ela deixa um filho de um ano, o Léo.
Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do Samu, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, trabalharam no resgate, mas nenhum dos cinco tripulantes saiu com vida. A assessoria de imprensa da cantora chegou a informar que Marília e todos que estavam no avião já tinham sido resgatados e que estavam bem, o que não se confirmou.

VEJA REAÇÕES DE FAMOSOS

Personalidades da música lamentaram a morte de Marília Mendonça. Mumuzinho escreveu: "Eterna Patroa". Em rede social, a dupla Fernando e Sorocaba escreveu que não conseguia acreditar na notícia do falecimento da cantora.
Famosos do mundo do esporte também se manifestaram. Neymar e o capixaba Richarlison, por exemplo, usaram o Twitter para demonstrar a tristeza. A jornalista Ana Maria Braga e o humorista Marcelo Adnet também manifestaram a dor. "Descanse em paz, Marília", escreveu o Flamengo.
A morte de Marília Mendonça também movimentou figuras da política. O presidente Jair Bolsonaro escreveu em rede social: "Que a dor da saudade dê lugar à certeza de que a morte não é o fim". O senador capixaba Fabiano Contarato também se manifestou, assim como o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso.

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Marília Mendonça morre em acidente de avião nesta sexta-feira (5)

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