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Governo Federal divulga nota lamentando morte de Marília Mendonça

Secretaria Especial da Cultura compartilhou comunicado de pesar nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 19:15

A Secretaria da Cultura do governo Bolsonaro divulgou nota lamentando a morte da cantora Marília Mendonça.
Marília Mendonça morreu nesta sexta (5), aos 26 anos
Marília Mendonça morreu nesta sexta (5), aos 26 anos Crédito: Reprodução/ Instagram @mariliamendoncacantora foto: Augusto Freire
"Marília Mendonça deixa um legado para a música regional brasileira e cultura do Brasil. Certamente não será esquecida. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz, 'cantora do mundo' #EquipeSecult", diz o post publicado nas redes sociais.
Marília Mendonça, conhecida como a rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, morreu aos 26 anos na tarde desta sexta-feira (5). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais em nota enviada à imprensa.

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