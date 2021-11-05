Governo Federal divulga nota lamentando morte de Marília Mendonça

#Luto

É com imenso pesar, que lamentamos a morte da cantora Marília Mendonça, de toda a tripulação e passageiros. A cantora nasceu em Cristianópolis (GO) em 22 de julho de 1995. Ela surgiu como ícone do sertanejo em 2016, com sucessos como “Infiel” e “Eu sei de cor”. + pic.twitter.com/tc5tmKkpQP