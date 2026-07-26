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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/07/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Julho de 2026 às 07:55

A energia do dia favorecerá quem conseguir transformar dificuldades em aprendizado (Imagem: n_defender | Shutterstock)
A energia do dia favorecerá quem conseguir transformar dificuldades em aprendizado Crédito: Imagem: n_defender | Shutterstock
Neste domingo, o tarot convida à reflexão, ao fortalecimento da confiança e à construção de novos caminhos. Algumas cartas pedem paciência para superar desafios emocionais, enquanto outras revelam oportunidades de crescimento, criatividade e expansão. A energia do dia favorecerá quem conseguir transformar dificuldades em aprendizado e seguir em frente com esperança.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — A Estrela

O dia favorecerá reconciliações e novos encontros cheios de sintonia para o ariano (Imagem: Vitanine | Shutterstock)
O dia favorecerá reconciliações e novos encontros cheios de sintonia para o ariano Crédito: Imagem: Vitanine | Shutterstock
A carta “A Estrela” traz esperança, renovação e proteção para o seu caminho. No amor, o dia favorecerá reconciliações, o fortalecimento dos laços e novos encontros cheios de sintonia. Na carreira, oportunidades surgirão caso acredite no seu potencial. Sua saúde tenderá a se fortalecer com momentos de descanso e equilíbrio emocional. Entre amigos, conversas inspiradoras poderão renovar sua confiança e aproximar pessoas especiais.

Touro — 9 de Espadas

A saúde do taurino pedirá atenção ao sono, à ansiedade e ao descanso mental (Imagem: Vitanine | Shutterstock)
A saúde do taurino pedirá atenção ao sono, à ansiedade e ao descanso mental Crédito: Imagem: Vitanine | Shutterstock
A carta “9 de Espadas” alerta para preocupações que podem parecer maiores do que realmente são. No amor, evite alimentar inseguranças e converse abertamente sobre seus sentimentos. Na carreira, o excesso de cobrança poderá prejudicar seu desempenho. Sua saúde pedirá atenção ao sono, à ansiedade e ao descanso mental. Entre amigos, compartilhar o que sente aliviará um peso que você não precisa carregar sozinho(a).

Gêmeos — A Lua

A saúde do geminiano melhorará quando o nativo respeitar as próprias emoções e desacelerar a mente (Imagem: Vitanine | Shutterstock)
A saúde do geminiano melhorará quando o nativo respeitar as próprias emoções e desacelerar a mente Crédito: Imagem: Vitanine | Shutterstock
A carta “A Lua” indica um dia de maior sensibilidade e necessidade de confiar na intuição. No amor, procure esclarecer dúvidas antes de criar expectativas ou tirar conclusões precipitadas. Na carreira, nem tudo será exatamente como parece, e a observação será sua melhor aliada. Sua saúde melhorará quando você respeitar suas emoções e desacelerar a mente. Entre amigos, ouça mais sua percepção do que rumores.

Câncer — 9 de Paus

A determinação do canceriano permitirá vencer obstáculos importantes (Imagem: Vitanine | Shutterstock)
A determinação do canceriano permitirá vencer obstáculos importantes Crédito: Imagem: Vitanine | Shutterstock
A carta “9 de Paus” mostra que sua persistência será recompensada, mesmo que o caminho pareça cansativo. No amor, fortalecer a confiança ajudará a superar antigos receios. Na carreira, sua determinação permitirá vencer obstáculos importantes. Sua saúde pedirá atenção ao descanso para evitar desgaste físico e emocional. Entre amigos, valorize quem permanece ao seu lado durante os momentos difíceis.

Leão — Rei de Copas

A inteligência emocional do leonino será essencial para liderar e resolver desafios (Imagem: Vitanine | Shutterstock)
A inteligência emocional do leonino será essencial para liderar e resolver desafios Crédito: Imagem: Vitanine | Shutterstock
A carta “Rei de Copas” favorece o equilíbrio emocional, a maturidade e a empatia. No amor, o diálogo sincero poderá fortalecer a relação e criar um ambiente de maior confiança. Na carreira, sua inteligência emocional será essencial para liderar e resolver desafios. Sua saúde melhorará quando você acolher suas emoções sem reprimi-las. Entre amigos, sua presença será fonte de apoio e equilíbrio para quem precisar.

Virgem — 5 de Copas

A saúde do virginiano melhorará quando o nativo cuidar das emoções (Imagem: Vitanine | Shutterstock)
A saúde do virginiano melhorará quando o nativo cuidar das emoções Crédito: Imagem: Vitanine | Shutterstock
A carta “5 de Copas” o(a) convida a deixar o passado para trás e enxergar as oportunidades que ainda permanecem. No amor, evitar focar apenas nas decepções permitirá fortalecer os vínculos existentes. Na carreira, um contratempo poderá revelar novos caminhos de crescimento. Sua saúde melhorará quando você cuidar das emoções e praticar o autocuidado. Entre amigos, quem realmente importa continuará ao seu lado, oferecendo apoio sincero.

Libra — O Mago

A capacidade de comunicação do libriano aproximará quem o nativo ama (Imagem: Vitanine | Shutterstock)
A capacidade de comunicação do libriano aproximará quem o nativo ama Crédito: Imagem: Vitanine | Shutterstock
A carta “O Mago” anuncia um dia de iniciativa, criatividade e grandes possibilidades. No amor, sua capacidade de comunicação aproximará quem você ama e favorecerá novos encontros. Na carreira, você terá recursos e competência para iniciar projetos promissores. Sua saúde ganhará mais vitalidade quando você colocar seus talentos em prática. Entre amigos, sua criatividade irá contagiar e inspirar novas experiências em grupo.

Escorpião — O Enforcado

A saúde do escorpiano melhorará quando o nativo respeitar o tempo de recuperação física e emocional (Imagem: Vitanine | Shutterstock)
A saúde do escorpiano melhorará quando o nativo respeitar o tempo de recuperação física e emocional Crédito: Imagem: Vitanine | Shutterstock
A carta “O Enforcado” pede paciência e uma mudança de perspectiva diante das situações. No amor, compreender o ponto de vista do outro ajudará a fortalecer a relação. Na carreira, adiar uma decisão poderá ser mais sábio do que agir por impulso. Sua saúde melhorará quando você respeitar seu tempo de recuperação física e emocional. Entre amigos, um conselho inesperado poderá trazer importantes reflexões.

Sagitário — O Eremita

Mesmo mais reservado, o sagitariano perceberá quem realmente valoriza sua presença (Imagem: Vitanine | Shutterstock)
Mesmo mais reservado, o sagitariano perceberá quem realmente valoriza sua presença Crédito: Imagem: Vitanine | Shutterstock
A carta “O Eremita” favorece a introspecção, a sabedoria e o autoconhecimento. No amor, refletir sobre seus verdadeiros desejos permitirá construir relações mais maduras. Na carreira, o planejamento silencioso será mais produtivo do que agir apressadamente. Sua saúde melhorará quando você encontrar momentos de paz e descanso. Entre amigos, mesmo mais reservado, perceberá quem realmente valoriza sua presença.

Capricórnio — 3 de Paus

O dia trará expansão, novos horizontes e crescimento contínuo ao capricorniano (Imagem: Vitanine | Shutterstock)
O dia trará expansão, novos horizontes e crescimento contínuo ao capricorniano Crédito: Imagem: Vitanine | Shutterstock
A carta “3 de Paus” indica expansão, novos horizontes e crescimento contínuo. No amor, fazer planos irá fortalecer a relação e despertar entusiasmo. Na carreira, novas oportunidades poderão surgir por meio de contatos e projetos promissores. Sua saúde melhorará quando você equilibrar trabalho e momentos de lazer. Entre amigos, boas parcerias poderão abrir portas importantes.

Aquário — 5 de Paus

A saúde do aquariano pedirá atenção ao estresse e à necessidade de desacelerar (Imagem: Vitanine | Shutterstock)
A saúde do aquariano pedirá atenção ao estresse e à necessidade de desacelerar Crédito: Imagem: Vitanine | Shutterstock
A carta “5 de Paus” mostra um dia de desafios que exigirão jogo de cintura e maturidade. No amor, pequenas divergências poderão ser resolvidas com diálogo e compreensão. Na carreira, opiniões diferentes irão estimular soluções criativas, desde que você evite disputas de ego. Sua saúde pedirá atenção ao estresse e à necessidade de desacelerar. Entre amigos, respeitar as diferenças fortalecerá as relações.

Peixes — 3 de Ouros

A parceria e o companheirismo fortalecerão a relação do pisciano (Imagem: Vitanine | Shutterstock)
A parceria e o companheirismo fortalecerão a relação do pisciano Crédito: Imagem: Vitanine | Shutterstock
A carta “3 de Ouros” favorece a cooperação, o reconhecimento e o crescimento conjunto. No amor, a parceria e o companheirismo fortalecerão a relação. Na carreira, o trabalho em equipe trará excelentes resultados e poderá render reconhecimento profissional. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina equilibrada e produtiva. Entre amigos, projetos compartilhados e momentos de união tornarão o dia ainda mais especial.

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