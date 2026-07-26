Pão doce caseiro com creme: aprenda receita passo a passo

Pão doce caseiro com creme
Rendimento: 10 porções
Tempo médio de preparo: 1 hora
Nível: médio
Ingredientes:
Creme
- 1 caixinha de leite condensado
- 500ml de leite
- 2 gemas
- 4 colheres (sopa) de amido de milho
- 2 colheres (sopa) de margarina sem sal
Pão
- 4 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1/2 xícara (chá) de açúcar
- 10g de fermento biológico seco
- 1 xícara (chá) de leite morno
- 2 ovos
Montagem
- 1 rolo de massa ou uma garrafa
- 1 saco de confeitar para colocar o creme
- 1 gema para pincelar
- Açúcar cristal a gosto
Modo de preparo:
Creme
- Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, as gemas, o amido de milho e a margarina. Misture tudo muito bem.
- Leve ao fogo e cozinhe mexendo sempre, até engrossar. Quando atingir a consistência desejada, abaixe o fogo e cozinhe mexendo por mais um minuto.
Pão doce
- Em um recipiente, acrescente a farinha de trigo, faça um furo no meio e acrescente o açúcar, o fermento biológico, o leite morno, o ovo e a margarina. Misture.
- Em uma superfície lisa, polvilhe um pouco de farinha de trigo para que a massa não grude, despeje a massa e amasse com as mãos. Se necessário, adicione um pouco mais de farinha até que a massa comece a desgrudar dos dedos.
- Guarde a massa em um recipiente previamente untado com margarina, cubra com um pano, para que abafe a massa, e deixe descansar até dobrar de volume.
- Em uma superfície lisa, polvilhe um pouco de farinha de trigo, coloque um pedaço da massa, abra com um rolo e molde os pães no formato que desejar.
- Unte uma forma com margarina e coloque-os para descansar até dobrarem de volume novamente.
- Pincele os pães com gema e com a ajuda de um saco de confeitar, disponha o creme por cima dos pães, polvilhe açúcar cristal e leve ao forno preaquecido a 180ºC até ficarem dourados.