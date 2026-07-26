Pão doce caseiro com creme: aprenda receita passo a passo

Em um recipiente, acrescente a farinha de trigo, faça um furo no meio e acrescente o açúcar, o fermento biológico, o leite morno, o ovo e a margarina. Misture.

Em uma superfície lisa, polvilhe um pouco de farinha de trigo para que a massa não grude, despeje a massa e amasse com as mãos.

Se necessário, adicione um pouco mais de farinha até que a massa comece a desgrudar dos dedos.