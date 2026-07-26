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Mão na massa

Pão doce caseiro com creme: aprenda receita passo a passo

Fofinho e cheiroso, esse pãozinho é sempre uma ótima companhia para o café
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Julho de 2026 às 08:00

Um pão doce, fofinho e cheiroso, é sempre uma ótima companhia para o café. Com creme, ele fica ainda mais gostoso. Então, se você curte fazer pães em casa, aproveite a receita que HZ traz em detalhes abaixo e mãos à obra!

Pão doce caseiro com creme

Rendimento: 10 porções

Tempo médio de preparo: 1 hora

Nível: médio


Ingredientes: 


Creme


  • 1 caixinha de leite condensado
  • 500ml de leite
  • 2 gemas
  • 4 colheres (sopa) de amido de milho
  • 2 colheres (sopa) de margarina sem sal


Pão


  • 4 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1/2 xícara (chá) de açúcar
  • 10g de fermento biológico seco
  • 1 xícara (chá) de leite morno
  • 2 ovos


Montagem


  • 1 rolo de massa ou uma garrafa
  • 1 saco de confeitar para colocar o creme
  • 1 gema para pincelar
  • Açúcar cristal a gosto
Pão doce caseiro com creme
Pão doce caseiro com creme: . Foto: Marca Seara

Modo de preparo:


Creme 


  1. Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, as gemas, o amido de milho e a margarina. Misture tudo muito bem. 
  2. Leve ao fogo e cozinhe mexendo sempre, até engrossar. Quando atingir a consistência desejada, abaixe o fogo e cozinhe mexendo por mais um minuto.


Pão doce 


  1. Em um recipiente, acrescente a farinha de trigo, faça um furo no meio e acrescente o açúcar, o fermento biológico, o leite morno, o ovo e a margarina. Misture. 
  2. Em uma superfície lisa, polvilhe um pouco de farinha de trigo para que a massa não grude, despeje a massa e amasse com as mãos. Se necessário, adicione um pouco mais de farinha até que a massa comece a desgrudar dos dedos. 
  3. Guarde a massa em um recipiente previamente untado com margarina, cubra com um pano, para que abafe a massa, e deixe descansar até dobrar de volume.
  4. Em uma superfície lisa, polvilhe um pouco de farinha de trigo, coloque um pedaço da massa, abra com um rolo e molde os pães no formato que desejar.
  5. Unte uma forma com margarina e coloque-os para descansar até dobrarem de volume novamente.
  6. Pincele os pães com gema e com a ajuda de um saco de confeitar, disponha o creme por cima dos pães, polvilhe açúcar cristal e leve ao forno preaquecido a 180ºC até ficarem dourados.

Fonte: Seara. Clique para ver mais receitas

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