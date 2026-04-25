  Quer aprender a fazer pão de sal caseiro? Receita traz instruções passo a passo
Igual a da padaria

Quer aprender a fazer pão de sal caseiro? Receita traz instruções passo a passo

Para alcançar um bom resultado, siga as instruções respeitando o tempo de cada etapa e a quantidade exata dos ingredientes
Evelize Calmon

Publicado em 25 de Abril de 2026 às 07:42

Pão francês caseiro
Pão de sal faz parte do dia a dia de muitos capixabas. Marca KitchenAid

Para começar o dia comendo bem, nada como um pão de sal fresquinho, recém-saído do forno da padaria mais próxima, concorda? Mas, e se esse pãozinho tão icônico no dia a dia dos capixabas fosse preparado na cozinha da sua casa? 


HZ traz a seguir uma receita das boas para quem gosta de colocar a mão na massa. Nesse preparo, sugerimos o uso de uma batedeira. 


Para alcançar um bom resultado, siga as instruções respeitando o tempo de cada etapa e a quantidade exata dos ingredientes. 

Pão de sal caseiro 

Ingredientes:


  • 2 pacotes de fermento biológico seco​
  • 2 1/2 xícaras (590g) de água morna (40 a 45°C)​
  • 1/2 colher (chá) de açúcar
  • 1 colher (sopa) de sal​
  • 1 colher (sopa) de manteiga (11g)​
  • 7 xícaras de farinha de trigo comum​


Modo de preparo:


  1. Misture o fermento, a água morna e o açúcar. Deixe descansar cinco minutos para fermentar.
  2. Coloque o sal, a manteiga e 5 xícaras de farinha na tigela da batedeira.
  3. Encaixe a tigela e o gancho de massa na batedeira e acrescente a mistura do fermento.
  4. Bata em baixa velocidade por 1 ou 2 minutos, ou até que esteja bem misturado.
  5. Continuando em velocidade baixa, acrescente as outras duas xícaras de farinha, meia xícara por vez, até que a massa se prenda ao gancho e as beiradas da tigela saiam limpas. 
  6. Sove em baixa velocidade por dois minutos. ​ 
  7. Coloque a massa em uma vasilha untada, virando para untar os dois lados. Cubra e deixe crescer em um lugar quente até que dobre de tamanho, cerca de 1 hora. Sove a massa e modele duas bisnagas. 
  8. Coloque os pães nas formas de pão de 21 x 9 x 7,5 cm.
  9. Unte a superfície dos pães. Cubra e deixe crescer em lugar quente até que dobrem de tamanho, cerca de 35 a 45 minutos. Asse a 200°C por 23 a 35 minutos. Retire das formas e deixe esfriar completamente em grades. 

Fonte: KitchenAid. 

