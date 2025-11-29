Culinária

Mão na massa: veja como fazer pão caseiro de alecrim e parmesão

Essa receita é perfeita para quem não abre mão de sentir pela casa aquele aroma delicioso que sai do forno quando a massa está assando

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 06:00

Pão caseiro de alecrim e parmesão: sugestão do HZ para o seu lanche ou café da manhã Crédito: Marca Renata

Receitas de pão caseiro são um ótimo passatempo para quem gosta de botar a mão na massa e não abre mão de sentir aquele aroma delicioso da massa assando no forno. E quando o pão sai dourado e quentinho direto para a mesa, com um café fresquinho esperando para acompanhá-lo? Uma delícia, sem dúvida.

Se você visualizou essa cena e quer preparar a gostosura para o seu lanche ou café da manhã, aqui vai uma dica do HZ: pão caseiro de alecrim e parmesão, de preparo simples e resultado certeiro - levemente crocante por fora e bem macio por dentro. Confira abaixo o passo a passo!

Pão caseiro de alecrim e parmesão

Ingredientes:

Esponja - 1/4 xícara (chá) de farinha de trigo premium



5 colheres (sopa) de água



1/2 pacote de fermento biológico seco



Massa - 2 xícaras e 1/4 (chá) de farinha de trigo premium



175 ml de água



1 colher (chá) de sal



1 colher (chá) de açúcar



1 colher (sopa) de banha

Modo de preparo: Misture os ingredientes da esponja e deixe-a descansar por 30 minutos. Após esse descanso, acrescente o restante dos ingredientes. Sove bem a massa e por último acrescente o queijo parmesão e o alecrim. Sove mais um pouco. Divida a massa em porções pequenas e deixe descansar por mais 30 minutos. Abra os pedaços e enrole. Coloque-os na forma polvilhada com farinha, deixando um espaço entre eles. Deixe crescer e antes de ir ao forno faça um corte superficial com a faca. Asse em forno aquecido a 250°C até dourar.

Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

