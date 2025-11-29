Mão na massa: veja como fazer pão caseiro de alecrim e parmesão

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 06:00
Receitas de pão caseiro são um ótimo passatempo para quem gosta de botar a mão na massa e não abre mão de sentir aquele aroma delicioso da massa assando no forno. E quando o pão sai dourado e quentinho direto para a mesa, com um café fresquinho esperando para acompanhá-lo? Uma delícia, sem dúvida.
Se você visualizou essa cena e quer preparar a gostosura para o seu lanche ou café da manhã, aqui vai uma dica do HZ: pão caseiro de alecrim e parmesão, de preparo simples e resultado certeiro - levemente crocante por fora e bem macio por dentro. Confira abaixo o passo a passo!
Ingredientes:
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta