Pão doce caseiro com coco: confira a receita passo a passo

Comemore o Dia do Pão, 16 de outubro, com essa gostosura que ao sair do forno é finalizada com uma caldinha de leite condensado

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 16:28

Pão-doce-caseiro-com-coco
Pão doce caseiro com coco Crédito: Marca Claybom

Que tal um pão doce bem fofinho e saboroso para acompanhar o café? Se você curte botar a mão na massa e quer fazer um desses em casa, aqui via uma receita imperdível: pão doce com coco. 

HZ traz as instruções de preparo abaixo, passo a passo, para comemorar o Dia Mundial do Pão nesta quinta-feira, 16 de outubro. Confira!

Pão doce caseiro de coco

Ingredientes: 

  • Pré-massa:
  • ¼ xícara (chá) de farinha de trigo (35g)
  • ½ xícara (chá) de água morna (120ml)
  • Massa:
  • 3¼ xícara (chá) de farinha de trigo (540g)
  • 1 colher (chá) de sal (5g)
  • 4 colheres (sopa) de açúcar (50g)
  • 1 sachê de fermento biológico seco (10g)
  • Pré-massa:
  • 1 ovo (50g)
  • ¾ xícara (chá) de leite (180ml)
  • 5 colheres (sopa) de margarina ou manteiga (50g)
  • ¼ xícara (chá) de leite (60ml)
  • Cobertura:
  • ¼ xícara (chá) de leite (60ml)
  • 2 colheres (sopa) de leite condensado (40g)
  • 4 colheres (sopa) de coco ralado (20g)

Modo de preparo: 

  • Pré-massa:
  1. Em um pote pequeno, misture a farinha e a água morna, mexendo com uma colher até obter uma pasta.
  2. Essa pasta espessa terá a função de deixar o pão bem fofinho e evitar que ele resseque. Deixe esfriar antes de usar.
  • Massa:
  1. Em uma tigela grande, coloque a farinha de trigo, o sal, o açúcar e o fermento biológico. Mexa bem, faça uma cavidade no centro e coloque a pré-massa, o ovo e a primeira medida do leite. Comece a misturar com uma colher e depois comece a puxar os secos do canto da tigela para o centro.
  2. Quando a massa tiver formado uma bola, sove de 10 a 15 minutos, e se necessário, adicione um pouco mais de leite, até que a massa esteja lisa.
  3. Acrescente então a margarina ou manteiga e vá incorporando aos poucos na massa.
  4. Divida a massa em 20 porções, modele bolinhas e as disponha em uma forma untada com margarina ou manteiga, deixando uma próxima da outra. Cubra as bolinhas com filme plástico e deixe-as descansar por cerca de 1 hora, ou até que dobrem de tamanho.
  5. Pincele as bolinhas com a segunda medida de leite e asse-as a 180 °C de 25 a 30 minutos.
  • Cobertura:
  1. Misture o leite e o leite condensado.
  2. Assim que retirar a assadeira do forno, ainda quente, pincele as bolinhas com essa mistura e polvilhe com o coco ralado.

Fonte: Claybom. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

