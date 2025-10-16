Pão doce caseiro com coco: confira a receita passo a passo

Modo de preparo:



Essa pasta espessa terá a função de deixar o pão bem fofinho e evitar que ele resseque. Deixe esfriar antes de usar.

Em um pote pequeno, misture a farinha e a água morna, mexendo com uma colher até obter uma pasta.

Em uma tigela grande, coloque a farinha de trigo, o sal, o açúcar e o fermento biológico. Mexa bem, faça uma cavidade no centro e coloque a pré-massa, o ovo e a primeira medida do leite. Comece a misturar com uma colher e depois comece a puxar os secos do canto da tigela para o centro.

Quando a massa tiver formado uma bola, sove de 10 a 15 minutos, e se necessário, adicione um pouco mais de leite, até que a massa esteja lisa.

Acrescente então a margarina ou manteiga e vá incorporando aos poucos na massa.

Divida a massa em 20 porções, modele bolinhas e as disponha em uma forma untada com margarina ou manteiga, deixando uma próxima da outra. Cubra as bolinhas com filme plástico e deixe-as descansar por cerca de 1 hora, ou até que dobrem de tamanho.