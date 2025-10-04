Lanche

Pãozinho de tapioca com caramelo salgado: veja receita do chef Thiago Castanho

Aprenda a preparar essa delícia típica do Pará, que ganha um toque especial na hora de servir. A sugestão é assar o pão na air fryer

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 08:00

O pãozinho de tapioca é um quitute da culinária paraense Crédito: Oster/Acervo

O chef paraense Thiago Castanho é um dos principais nomes da gastronomia brasileira, e traz uma inspiração de receita diretamente de sua terra, o estado do Pará: um delicioso pãozinho de tapioca. Para deixar o quitute ainda mais especial, ele sugere finalizá-lo com caramelo salgado, que deixa qualquer sobremesa irresistível.

O resultado dessa combinação em um pão caseiro, que pode ser preparado na air fryer, é simplesmente imperdível! Então, se você curtiu a ideia e quer servir essa delícia no seu lanche ou café, confira abaixo as instruções de preparo, passo a passo.

PÃOZINHO DE TAPIOCA COM CARAMELO SALGADO

INGREDIENTES:

Pãozinho de tapioca

250g de farinha de tapioca (flocada)



250ml de leite (pode ser leite de coco fresco)



60g de açúcar



30g de queijo parmesão



30g de manteiga



1 pitada de sal



1 colher de erva-doce



10 castanhas-do-Pará picadas



2 ovos



Caramelo salgado (toffee) – opcional:



200g de creme de leite fresco



100g de açúcar refinado



50g açúcar mascavo



30g de manteiga com sal



Quanto baste de sal

MODO DE PREPARO:

Pãozinho de tapioca Em uma panela, aqueça o leite sem deixar ferver. Em uma bacia, coloque a tapioca, o açúcar, o sal, a erva-doce e o queijo. Derrame o leite quente na bacia de tapioca e mexa bem. Espere esfriar por 5 minutos e junte os ovos, um a um, mexendo bem para não cozinhar o ovo, pois a massa ainda estará morna. Junte a castanha picada em seguida.

Unte as mãos com manteiga e forme bolinhos do tamanho que desejar e vá colocando em uma fôrma untada com manteiga, com um espaçamento de 1 dedo entre cada pãozinho. Asse na air fryer preaquecida a 180° C por 20 minutos, até dourar.

Ao retirar da fritadeira, uma sugestão do chef é cobrir os pãezinhos com caramelo salgado e aguardar esfriar para servir.



Caramelo salgado (toffee) - sugestão do chef: Em uma panela, junte a manteiga e o açúcar e deixe ir caramelizando lentamente, até sentir um cheiro de nozes. Retire do fogo e deixe esfriar. Em outra panela, junte o creme de leite e o melaço (açúcar mascavo), deixando cozinhar em fogo baixo por cinco minutos, mexendo bem. Retire do fogo, junte a manteiga e o sal.



Fonte: chef Thiago Castanho para a marca Oster. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

