Pãozinho de tapioca com caramelo salgado: veja receita do chef Thiago Castanho

Aprenda a preparar essa delícia típica do Pará, que ganha um toque especial na hora de servir. A sugestão é assar o pão na air fryer

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 08:00

Pãozinho de tapioca do chef Thiago Castanho
O pãozinho de tapioca é um quitute da culinária paraense Crédito: Oster/Acervo

O chef paraense Thiago Castanho é um dos principais nomes da gastronomia brasileira, e traz uma inspiração de receita diretamente de sua terra, o estado do Pará: um delicioso pãozinho de tapioca. Para deixar o quitute ainda mais especial, ele sugere finalizá-lo com caramelo salgado, que deixa qualquer sobremesa irresistível. 

O resultado dessa combinação em um pão caseiro, que pode ser preparado na air fryer, é simplesmente imperdível! Então, se você curtiu a ideia e quer servir essa delícia no seu lanche ou café, confira abaixo as instruções de preparo, passo a passo. 

PÃOZINHO DE TAPIOCA COM CARAMELO SALGADO

  • INGREDIENTES: 
  • Pãozinho de tapioca
  • 250g de farinha de tapioca (flocada)
  • 250ml de leite (pode ser leite de coco fresco)
  • 60g de açúcar
  • 30g de queijo parmesão
  • 30g de manteiga
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de erva-doce
  • 10 castanhas-do-Pará picadas
  • 2 ovos
  • Caramelo salgado (toffee) – opcional:
  • 200g de creme de leite fresco
  • 100g de açúcar refinado
  • 50g açúcar mascavo
  • 30g de manteiga com sal
  • Quanto baste de sal

MODO DE PREPARO: 

  • Pãozinho de tapioca
  1. Em uma panela, aqueça o leite sem deixar ferver. 
  2. Em uma bacia, coloque a tapioca, o açúcar, o sal, a erva-doce e o queijo. Derrame o leite quente na bacia de tapioca e mexa bem.
  3. Espere esfriar por 5 minutos e junte os ovos, um a um, mexendo bem para não cozinhar o ovo, pois a massa ainda estará morna. Junte a castanha picada em seguida.
  4. Unte as mãos com manteiga e forme bolinhos do tamanho que desejar e vá colocando em uma fôrma untada com manteiga, com um espaçamento de 1 dedo entre cada pãozinho. 
  5. Asse na air fryer preaquecida a 180° C por 20 minutos, até dourar.
  6. Ao retirar da fritadeira, uma sugestão do chef é cobrir os pãezinhos com caramelo salgado e aguardar esfriar para servir.

  • Caramelo salgado (toffee) - sugestão do chef:
  1. Em uma panela, junte a manteiga e o açúcar e deixe ir caramelizando lentamente, até sentir um cheiro de nozes. 
  2. Retire do fogo e deixe esfriar. 
  3. Em outra panela, junte o creme de leite e o melaço (açúcar mascavo), deixando cozinhar em fogo baixo por cinco minutos, mexendo bem. 
  4. Retire do fogo, junte a manteiga e o sal.

Fonte: chef Thiago Castanho para a marca Oster. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

